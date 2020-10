Kieruję organizacją, o jakiej marzyłem

Rozmowa z Paulo Lopesem, dyrektorem generalnym globalnego centrum usług biznesowych JTI.

W listopadzie ubiegłego roku grupa Japan Tobacco International ogłosiła utworzenie w Warszawie Globalnego Centrum Usług Biznesowych. W centrum znajdzie pracę 850 osób, które będą wspierać działalność biznesową JTI na całym świecie. Ta inwestycja pokazuje rosnącą rolę Polski na mapie strategicznych inwestycji JTI.

Globalne Centrum Usług Biznesowych działa już rok — w jakim jest teraz miejscu?

Centrum obsługuje już ponad 100 krajów w zakresie globalnego łańcucha dostaw. Na pokładzie mamy już 350 osób. Zakres działań centrum obejmuje wsparcie eksperckie oraz zarządzanie procesami transakcyjnymi wielu obszarów międzynarodowej działalności Grupy JTI, takich jak m.in. finanse, marketing i sprzedaż, ludzie i kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz właśnie globalny łańcuch dostaw.

Warszawa to bardzo konkurencyjny rynek pracy i nie jest łatwo pozyskać pracowników. Zatrudnienie tak dużej liczby osób w ciągu roku i pomimo pandemii to sukces — jak udało się go osiągnąć?

Sądzę, że to dzięki temu, że nasza firma pomaga ludziom poszerzać doświadczenia i z nich korzystać, jest otwarta na pomysły pracowników i pozwala wprowadzać je w życie. Takie podejście, w połączeniu z atrakcyjnym pakietem wynagrodzeń i z unikatową kulturą pracy w JTI — której istotą jest stawianie ludzi na pierwszym miejscu — pozwoliło nam przyciągnąć pracowników. Z dumą mogę powiedzieć, że mam przyjemność zarządzać taką organizacją, o jakiej zawsze marzyłem, gdy zaczynałem karierę.

Firma JTI jest wyróżniana na świecie i w Polsce jako najlepszy pracodawca w certyfikacji Top Employers. Czy centrum usług wspólnych, jakim jest Globalne Centrum Usług Biznesowych, zdoła zachować taką samą kulturę organizacji?

Centrum Usług Biznesowych to część „rodziny” JTI — i obowiązują tu takie same zasady jak w całym JTI. I to jest coś, co nas odróżnia od innych centrów usług. Każdy pracownik centrum ma taką samą możliwość korzystania z oferty i kultury organizacyjnej JTI, jak wszyscy pracownicy JTI.

Jak pandemia wpłynęła na rozwój i działalność centrum?

Na pewno ta sytuacja jest wyzwaniem, ale w przeciwieństwie do wielu innych firm — nie powstrzymała nas w rozwoju. To prawda, wdrażanie nowych pracowników, tak by być z nimi w kontakcie i jednocześnie zachować bezpieczeństwo, nie było łatwe — szczególnie że zamknęliśmy biuro od połowy marca do połowy lipca. Ale dzięki naszemu zaangażowaniu i kreatywności zatrudnialiśmy zdalnie 40–50 osób miesięcznie od kwietnia. Każdy nowy pracownik był od razu wyposażany w sprzęt niezbędny do pracy z domu.

Obecnie co tydzień spotykam się z wszystkimi pracownikami on-line na żywo. W tej wyjątkowej sytuacji staramy się też wspierać naszych pracowników poprzez organizację krótkich szkoleń on-line, np. na temat odporności psychicznej.

Jak określa pan swoją rolę w tak dużej organizacji?

Jako dyrektor generalny naszego centrum muszę kształtować kulturę organizacji i środowisko pracy, budować tę organizację, rozwijać jej liderów, zarządzać zasobami i nadzorować działalność — na czas, w ramach budżetu, zgodnie z zasadami i regulacjami. Ale w głębi serca jestem przekonany, że tu chodzi nie tyle o budowanie biznesu, ile o rozwijanie ludzi: my rozwijamy ludzi, a potem oni budują biznes. Dlatego moją rolą jest zatrudnienie odpowiednich osób, zaangażowanych i kompetentnych, i wdrożenie ich, by mogły szybko się rozwijać i efektywnie działać.

Jaka jest rola centrum dla całego JTI?

Globalne Centrum Usług Biznesowych ma zabezpieczyć przyszłość JTI i zapewnić firmie dalszy rozwój. Punktem odniesienia są nasi odbiorcy, to ich stawiamy w centrum działań, przysłuchujemy się ich opiniom i sugestiom. Chcemy być nowoczesną i „responsywną” organizacją, jednocześnie mającą „ludzkie oblicze” — tak, żeby współpraca z nami była przyjemnością.

Dlaczego akurat Polska została wybrana na lokalizację Globalnego Centrum Usług Biznesowych?

W Warszawie i w Polsce mamy dostęp do wykształconych i utalentowanych pracowników, co na pewno wspomoże międzynarodowy rozwój JTI. Polska dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą, jest krajem przewidywalnym i zorientowanym na przyszłość. Tutaj znaleźliśmy też atrakcyjną przestrzeń biurową — gdy pandemia się zakończy, mamy nadzieję wszyscy wrócić do naszego biura w centrum Warszawy, umiejscowionego w Fabryce Norblina.

Którzy pracownicy są najbardziej poszukiwani?

Szukamy ludzi, którzy z zaangażowaniem podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i sprzedaży, IT czy globalnego łańcucha dostaw — to w tych obszarach będą wspierać swoich kolegów z różnych rynków JTI. Od strony charakterologicznej, szukamy osób łatwo nawiązujących kontakty i mających postawę prokliencką, oraz takich, którym zależy na wniesieniu wartości do firmy.

