Kinnarps korzysta z TEOS Manage

Firma Kinnarps, największy europejski dostawca rozwiązań biurowych, zdecydowała się na korzystanie z systemu TEOS i monitorów profesjonalnych Bravia B2B

Kinnarps to największy europejski dostawca rozwiązań biurowych prowadzący sprzedaż w około 40 krajach. Działalność firmy można określić jako niezwykle przemyślaną i odpowiedzialną. Dba ona o wysoką jakość produktów, a cały łańcuch dostaw odbywa się z jak najmniejszym wpływem na środowisko. Do ochrony mebli w transporcie wykorzystywane są koce z włókniny, które wracają do fabryki i są wykorzystywane ponownie. Oznacza to oszczędność 270 kg materiałów do opakowania na każdy kontener. Kinnarps dysponuje flotą ekologicznych pojazdów, a trasy dostaw są optymalizowane w oparciu o zaawansowany system powiązany z produkcją. W swoim warszawskim biurze firma Kinnarps zdecydowała się na korzystanie z systemu TEOS i monitorów profesjonalnych Bravia B2B.

Za sukcesem Kinnarps stoi olbrzymia baza wiedzy. Nie dotyczy to tylko procesu produkcji funkcjonalnych i ergonomicznych mebli oraz rozwiązań dla biur, szkół i placówek opieki medycznej. Najistotniejsze jest tworzenie inspirującej i funkcjonalnej przestrzeni, która sprzyja efektywnej pracy. Propozycje Kinnarps łączą pokolenia pomagając zorganizować biuro tak, aby każdy mógł w nim komfortowo pracować i realizować założone cele. Te założenia Kinnarps realizuje także we własnym warszawskim biurze, w którym korzysta z profesjonalnych monitorów Bravia B2B z nakładkami dotykowymi oraz tabletów TEOS Book zlokalizowanych przy wejściach do sal konferencyjnych.

- Zależało nam na kompleksowym rozwiązaniu, które pomoże nam efektywnie zarządzać naszym biurem, rezerwacjami sal spotkań, w nowoczesny sposób, bezprzewodowo współpracować przy monitorze i jednocześnie obsługiwać wszystko dotykowo. Dla naszej firmy bardzo ważna jest efektywne wykorzystanie czasu i dostępnych przestrzeni do współpracy, wspieramy naszych klientów w tworzeniu przyjaznych biur i już dziś wiemy, że system TEOS Manage realizuje cele, które są dla nas ważne – informuje Krzysztof Górczak, Multimedia Project Coordinator w Kinnarps Polska.

Eleganckie tablety z platformą Android służą do rezerwacji sali konferencyjnych. Dzięki zgodności z technologią Power over Ethernet (PoE) mogą być zasilane z sieci lokalnej (LAN), co znacznie upraszcza instalację i redukuje liczbę przewodów. Wyświetlają informacje o nazwie sali, trwającym spotkaniu oraz kolejnych rezerwacjach. Dzięki dotykowemu ekranowi można wygodnie dokonywać zmian - anulować spotkanie albo je przedłużyć. Dzięki integracji z systemem TEOS urządzenie pozwala na zmiany interfejsu zgodnie z identyfikacją wizualną firmy. Można umieścić elementy graficzne, inaczej rozmieścić tekst i przyciski, a także dodać treści digital signage. Połączenie z kalendarzem formowym (np. Microsoft Exchange Server, Office 365, Google Calendar) zapobiega podwójnym rezerwacjom i sprzyja efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni. Dzięki temu system, nie wymaga zmiany przyzwyczajeń użytkowników (tworzenia spotkań i rezerwacji sal w programach pocztowych), tylko daje im nowe możliwości. Urządzenie to można zintegrować z czytnikiem RFID (TEB-RFID), który automatycznie identyfikuje użytkownika.

Połączenie TEOS Manage z monitorami profesjonalnymi Bravia B2B znakomicie współgra z przestrzenią Kinnarpsa. Jest też spójne z polityką firmy. System jest skalowalny. Możemy rozszerzyć to wdrożenie o Wirtualną Recepcję czy aplikację dla pracowników na urządzenia mobilne. W miarę upływu czasu będą przybywały kolejne funkcjonalności nad którymi teraz pracują programiści Sony. – informuje Jarosław Patschull z Integra AV, autoryzowanego partnera SONY, który zaprojektował i zrealizował instalację systemu TEOS w Kinnarps

Profesjonalne monitory Bravia 4K HDR (FW-55BZ35F) o przekątnej 55- cali wyświetlają obraz znakomitej jakości, a za szerokie możliwości sterowania i tworzenia materiałów odpowiada intuicyjna platforma programowa TEOS Manage, która obsługuje wszystkie urządzenia Sony zainstalowane w siedzibie Kinnarps. Pomaga ona stworzyć atrakcyjne treści Digital Signage, a także połączyć media z zawartością stron internetowych. Ponadto umożliwia ona konfigurację i zarządzanie monitorami przez sieć. Dzięki TEOS Connect można łatwo i bezprzewodowo przesyłać obraz z laptopa na monitor nawet z czterech urządzeń jednocześnie. Wzbogacenie monitorów o nakładki dotykowe sprawia, że oferują one całą gamę funkcji interaktywnych.

Do sali konferencyjnej trafiła nakładka dotykowa na podczerwień (IR), zaś w drugim monitorze zastosowano nakładkę pojemnościową (PCAP). Wykonane z hartowanego szkoła z powłoką anti-glare zapobiegają odbiciom światła i skutecznie zmieniają pasywny monitor w interaktywny.

Dzięki Meeting Room App możliwe jest automatyczne wzbudzanie i wyłączanie monitora, automatyczna zmiana źródła sygnału, uruchomienie licznika prezentacji przypominającego o upływie czasu oraz korzystanie z funkcji jak w tablicy interaktywnej, w której, oprócz standardowego białego tła, można wykorzystać źródła obrazu podłączone do monitora. Użytkownicy tego rozwiązania mogą zapisywać stworzone notatki oraz szkice i udostępniać je innym uczestnikom spotkania.

„Zarówno dla Kinnarps jak i dla Sony bardzo ważne jest jak ludzie funkcjonują w przestrzeni biurowej. Obie firmy chcą usprawnić i ułatwić cały proces. Widać to wyraźnie w oferowanych przez nie produktach. W przypadku tej instalacji, system nie tylko optymalizuje działanie biura Kinnarps, ale także pokazuje klientom tej firmy nowoczesne technologie, które mogą zastosować u siebie. Podchodzimy do tego zadania kompleksowo, dlatego ważne było zintegrowanie wszystkich funkcji w jednym systemie oraz pełna kompatybilność urządzeń. To właśnie daje TEOS Manage. – informuje Michał Borcowski inżynier wsparcia technicznego z firmy Sony.

