Kino nocne

Największą wadą nowej serii 8 od BMW jest łącznik. Poza tym to auto jest czystą perfekcją, która wymaga tyle charakteru (w tonach), ile kosztuje (w złotówkach).

Wszyscy polscy kierowcy to idioci. Kretyni, matoły i frajerzy. Oczywiście z moim skromnym wyjątkiem. To ja nadaję tempo. Jedziesz wolniej? Toś frajer i zawalidroga! Śmiałeś mnie wyprzedzić? Już dzwonimy do prokuratury albo, co gorsza, wrzucamy filmik na YouTube’a. Gawiedź cię oceni, drogowy morderco w ząbek czesany. Ty kurzy paznokciu, co prawo jazdy w czipsach znalazł. Albo nie! Sam cię nauczę szacunku dla prawa. No, wysiadaj! Mam kolegów, znajdziemy cię! Znacie to? Owszem. Wiem, wiem, z opowieści kolegi, ale znacie....