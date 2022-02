Klienci Pili Pili mają jak wrócić z Zanzibaru

Biznes polskiego przedsiębiorcy, któremu marszałek Pomorza zakazał działalności, przeżywa trudności. Klienci, którzy już są na wyspie, wrócą w ciągu kilku dni.

Wojciech Żabiński, który rozkręcił na Zanzibarze turystyczny biznes – hotel, do którego turystów przywoził wyczarterowany przez niego samolot – ma kłopoty. Na początku stycznia marszałek województwa pomorskiego zdecydował o zakazie prowadzenia przez jego spółkę Pili Pili działalności turystycznej. 21 lutego firma poinformowała, że do 4 czerwca odwołuje loty i pobyty w hotelach. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłat, które od przyszłych klientów pobierała we własnych coinach.