Klikam z głową #keepCTRL Jak bezpiecznie poruszać się w internecie? [ZAPIS RELACJI]

Urząd Komunikacji Elektronicznej startuje z nową kampanią edukacyjną, skierowaną do młodzieży Klikam z głową #keepCTRL. Podczas spotkanie inaugurującego dobywa się debata z udziałem ekspertów. Zapraszamy na relację na żywo.

12:27

Na tym kończymy relację z konferencji UKE inaugurującej kampanie #keepCTRL. Kampania oraz dzisiejsza debata dotyczyła cyberbezpieczeństwa młodzeży, a udział w niej wzięli miedzy innymi prof. Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego, Martyna Różycka z Dyżurnetu, Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Dorota Grudzień-Barbachowska, dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE oraz Tomasz Komorowski (UNESCO).

12:18

- Nie demonizujmy samego internetu, bo to tylko narzędzie. Nie demonizujmy też młodzieży, bo większości z niej też nie podoba się ta negatywna strona sieci - mówi Szymon Wójcik.

12:16

- Musimy wyrabiać u dzieci umiejętność oceny przekazu, intencji nadawcy i krytyczne myślenie. To będzie różnie wyglądało na różnych etapach rozwoju, ale trzeba rozwijać te kompetencje cyfrowe - podsumowuje Tomasz Komorowski.

- Nie jestem optymistką, widzę ogromny brak rodziców w życiu dzieci. Mamy wspaniałe narzędzia i materiały edukacyjne, ale brakuje zaangażowania rodziców. A często słyszymy, że to od rodziców zależy najwięcej - dodaje Martyna Różycka.

12:13

Czas na podsumowanie. - Wspólnym mianownikiem jest kooperacja, nie tylko między instytucjami, ale też na linii szkoła - rodzic. Zgadzam się też, że trzeba edukować od najmłodszych lat oraz wspólne ustalić sposób korzystania z sieci. Nie możemy się kompletnie wyłączyć z internetu, ale dajmy sobie też czas na wspólne spędzanie czasu w realnym świecie - mówi prof. Anna Jupowicz-Ginalska.

12:11

Dorota Grudzień-Barbachowska opowiada o dalszych planach UKE. - Chcemy mówić o wszystkich ważnych sprawach dotyczących cyfrowego życia. Nasz target to 50 tys. dzieci. Oczywiście będzie równolegle prowadzić kampanię "Koduj Z UKE" skupiającą się na pozytywnych możliwościach nowych technologii oraz kampanie adresowane do osób starszych. Ciągłe przypominanie o tych sprawach da nam sukces. Cieszymy się, że możemy dotrzeć ze swoimi działaniami bezpośrednio do dzieci, bo to jest najważniejsze - podsumowuje.

12:02

- Niedawno opublikowaliśmy z partnerami model edukacji, głównie z myślą o nauczycielach, tam też uwzględniliśmy zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Mamy tam różne komunikaty dostosowane do przedziału wiekowego, warto po to sięgnąć - mówi Tomasz Komorowski.

11:55

Podczas konferencji omawiane są też pierwsze efekty pilotażowych lekcji, prowadzonych w ramach kampanii #keppCTRL:

"Skupiamy się na rozmowie z uczniami, a przy okazji staramy się przemycić informacje o tym jak należy się zachowywać w przypadku doświadczenia jakichś negatywnych zjawisk w sieci. W takich rozmowach od razu widać, kto jest hejterem, a kto hejtu doświadczył. Chodzi nam o to, żeby właśnie być dla młodzieī partnerem do rozmowy'".

11:50

Jako UKE od trzech lat docieramy do uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zebraliśmy szereg doświadczeń i uwag od rodziców i nauczycieli. Dostajemy sygnały, że projekt "Klikam z głową" ma też szansę dotrzeć do szkół ponadpodstawowych. - mówi Dorota Grudzień-Barbachowska, dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE. - Realizując filmy wspierające kampanię zastanawialiśmy na ile mocny powinien być przekaz. Otrzymaliśmy uwagi, że filmy są mocne i takie powinny być. Chcieliśmy, żeby one były realne i pokazywały prawdziwe zjawiska w sieci. Dla rodziców to jest nowość, dla dzieci codzienność dodaje.

11:45

Szymon Wójcik opowiada o narzędziach, w jakie trzeba wyposażyć rodziców. - Badania potwierdziły, że tylko 50 proc. rodziców kontroluje co ich dzieci robią w sieci. Dużo tu mówimy o szokujących danych, ale to pierwszy krok, uświadamiający nam zagrożenia. Dużo trudniejsze jest jednak określenie jak z tym walczyć. Zgadzam się z tym, że edukację cyfrową trzeba zacząć bardzo wcześnie. Mamy programy skierowane już do edukacji przedszkolnej, gdzie uczymy jak nie pozwolić żeby smartfon przejął kontrolę nad dzieckiem. Bardzo ważna też jest odpowiednia reakcja rodziców i nauczycieli, żeby nie obwiniać. To utrudnia sytuację dziecka i zamyka drogę do kontaktu - podkreśla koordynator projektów w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

11:38

Na filmach możemy znaleźć dwa wspólne mianowniki - brak akceptacji i brak bliskości. To są źródła wielu negatywnych zjawisk. Bardzo trudno rozmawiać z młodzieżą o sextingu, bo nastolatki wszystko wrzucają do internetu, więc dlaczego nie wrzucić tam swojej intymności? - dodaje Martyna Różycka z Dyżurnetu.

11:36

- Niesłychanie ważną dla nas obserwacją jest to, czy jesteśmy przyspawani do nowych technologi. Znamy przypadki osób, które śpią z telefonem i potrafią się budzić, żeby sprawdzić co nowego zadziało się w sieci. Uzależnienie i potrzeba trzymania smartfona cały czas to ważne zjawisko. Potrzeba posiadania tego narzędzia jest przemożna i kiedy obserwujemy, że smartfon organizuje życie naszego dziecka to powinno niepokoić - mówi prof. Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego

11:24

UKE prezentuje filmy pokazujące negatywne zjawiska w sieci - niebezpieczne internetowe wyzwania, hejt, sexting, a także FOMO, MOMO, FOJI, JOMO. Filmy naleźć można na kanale YouTube urzędu.

11:16

Prezes UKE przypomina najważniejsze kampanie instytucji:

"Wiem, co podpisuję" - skierowana do starszych użytkowników, często wykluczonych cyfrowo

"Klikam z głową" - kampania edukacyjna skierowana do dzieci

"Koduj z UKE" - warsztaty pokazujące pozytywne strony i możliwości, jakie daje technologia.

11:12

Marcin Cichy opowiada o obszarach, jakimi zajmuje się UKE. Wymienia ochronę konsumentów, konkurencyjność rynku, Infrastrukturę i usługi szerokopasmowe oraz UKE 3.0, czyli reakcje na nowe potrzeby użytkowników.

11:08

Na scenie jest już prezes UKE Marcin Cichy. - W ramach naszych działań docieramy do ok. 50 tys. dzieci rocznie. Ale mieliśmy mnóstwo pytań o kampanię dla rodziców, bo okazało się, że nie ma powszechnej wiedzy w zakresie korzystania z internetu. Dane, których dostarczyły nam raporty były zatrważające - powiedział.

11:06

Dzisiejszą konferencję rozpoczyna rzecznik prasowy UKE Martin Stysiak, który opowiada o założeniach kampanii #keepCTRL.

11:00

W siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pojawiają się kolejni gości, za chwilę inauguracja programu edukacyjnego #keepCTRL, a potem debat z udziałem ekspertów.

10:45

Jak ważnym tematem jest edukacja w zakresie korzystania z internetu? Na co dzień korzysta z niego 9 na 10 dzieci. Służy on im przede wszystkim do grania online (69 proc.), słuchania muzyki (59 proc.) oraz oglądania filmów (53 proc.). Efektem kontaktu z nieodpowiednimi treściami mogą być problemy z nauką, zaburzenia emocjonalne, wyobcowanie, kompleksy oraz problemy zdrowotne. Dlatego tak istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

10:25

Czego konkretnie dotyczyć będzie dzisiejsza debata? Oddajemy głos Urzędowi Komunikacji Elektronicznej:

Przemoc, hejt, patostream, sexting - to tylko część zjawisk, z jakimi dzisiejsza młodzież styka się korzystając z internetu. Dlatego Urząd Komunikacji Elektronicznej rusza z nową kampanią Klikam z głową #keepCTRL, w ramach której będzie ostrzegać dzieci i ich opiekunów przed niebezpiecznymi zjawiskami w sieci.

