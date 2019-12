Klikam z głową #keepCTRL – nowa kampania edukacyjna UKE

Przemoc, hejt, patostream, sexting - to tylko część zjawisk, z jakimi dzisiejsza młodzież styka się korzystając z internetu. Dlatego ruszamy z nowym projektem edukacyjnym Klikam z głową #keepCTRL, w ramach którego będziemy ostrzegać dzieci i ich opiekunów przed niebezpiecznymi zjawiskami w sieci i uczyć jak odpowiedzialnie korzystać z internetu.

Prawie 9 na 10 dzieci korzysta na co dzień z internetu. Służy on im przede wszystkim do grania online (69 proc.), słuchania muzyki (59 proc.) oraz oglądania filmów (53 proc.). Z badania konsumenckiego dzieci przeprowadzonego przez firmy Danae i Realizacja na zlecenie UKE wynika, że nieodpowiednie do wieku treści, jakie dzieci najczęściej napotykały w sieci, to przemoc i okrucieństwo, nagość oraz akty seksualne. Według przeważającej części rodziców, w internecie jest zbyt dużo przemocy, seksu i przekleństw. Przy czym mniej niż połowa rodziców stosuje kontrolę rodzicielską w kontekście korzystania przez dzieci z internetu.

Efektem kontaktu z nieodpowiednimi treściami mogą być problemy z nauką, zaburzenia emocjonalne, wyobcowanie, kompleksy oraz problemy zdrowotne. Dlatego tak istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Prezes UKE Marcin Cichy opowiada o założeniach kampanii

Akcja Klikam z głową #keepCTRL, skierowana do dzieci w klasach 6-8, ma na celu zwrócenie uwagi na takie zjawiska jak wyzwania w sieci, sexting/sextortion, hejt oraz FOMO, MOMO, FOJI i JOMO. W ramach kampanii edukacyjnej UKE powstały cztery filmy ukazujące wyżej wymienione zjawiska. Będziemy je pokazywać młodzieży podczas specjalnych zajęć prowadzonych w szkołach w całej Polsce. Pokazom będą towarzyszyć spotkania z ekspertami UKE, którzy doradzą jak chronić się przed cyberprzemocą. Pilotażowe zajęcia prowadzimy od września w województwie mazowieckim. Od grudnia kampania startuje na terenie całej Polski. Akcja edukacyjna odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Kampanię zainaugurowała wtorkowa konferencja z udziałem m.in. prof. Anna Jupowicz-Ginalskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, Martyny Różyckiej (Dyżurnet), Szymona Wójcika z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Doroty Grudzień-Barbachowskiej (dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE) oraz Tomasza Komorowskiego (UNESCO), a także przedstawicieli nauczycieli i policji. Eksperci rozmawiali o zagrożeniach, na jakie dzieci i młodzież narażone są w internecie oraz sposobach na skuteczną walkę z cyberzagrożeniami.

W ramach inaugracji kampanii Klikam z głową #keepCTRL odbyła się debata ekspertów

Anna Jupowicz-Ginalska zwróciła uwagę na uzależnienie od smartfona w coraz młodszych grupach wiekowych. - Niesłychanie ważną dla nas obserwacją jest to, czy jesteśmy przyspawani do nowych technologi. Znamy przypadki osób, które śpią z telefonem i potrafią się budzić, żeby sprawdzić co nowego zadziało się w sieci. Uzależnienie i potrzeba trzymania smartfona cały czas to ważne zjawisko. Potrzeba posiadania tego narzędzia jest przemożna i kiedy obserwujemy, że smartfon organizuje życie naszego dziecka to powinno niepokoić - mówił profesor z Uniwersytetu Warszawskiego.

Padały też zagadnienia przyczyn przenoszenia aktywności do sieci. - Na filmach możemy znaleźć dwa wspólne mianowniki - brak akceptacji i brak bliskości. To są źródła wielu negatywnych zjawisk. Bardzo trudno rozmawiać z młodzieżą o sextingu, tymczasem nastolatki wszystko wrzucają do internetu, więc dlaczego nie wrzucić tam swojej intymności? - pytała Martyna Różycka, zwracając również uwagę na brak zaangażowania rodziców w kwestie cyfrowej edukacji ich dzieci. - To sprawia, że jestem pesymistką. Mamy wspaniałe narzędzia i materiały edukacyjne, ale brakuje zaangażowania rodziców. A często słyszymy, że to od rodziców zależy najwięcej - podsumowała.

O edukacji dzieci i młodzieży mówiła m.in. prof. Anna Jupowicz-Ginalska

O roli edukacji mówił też Tomasz Komorowski. - Musimy wyrabiać u dzieci umiejętność oceny przekazu, intencji nadawcy i krytyczne myślenie. To będzie różnie wyglądało na różnych etapach rozwoju, ale trzeba rozwijać te kompetencje cyfrowe - podsumował dyskusję przedstawiciel UNESCO.

W ramach kampanii UKE ma ambitne plany dotarcia do 50 tys. dzieci i zwrócenia uwagi na narastający problem. - Chcemy mówić o wszystkich ważnych sprawach dotyczących cyfrowego życia. Nasz target to 50 tys. dzieci. Oczywiście będzie równolegle prowadzić kampanię "Koduj Z UKE" skupiającą się na pozytywnych możliwościach nowych technologii oraz kampanie adresowane do osób starszych. Ciągłe przypominanie o tych sprawach da nam sukces. Cieszymy się, że możemy dotrzeć ze swoimi działaniami bezpośrednio do dzieci, bo to jest najważniejsze - zapowiedziała Dorota Grudzień-Barbachowska.

