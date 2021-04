Kluby Superligi mają dostać „na dzień dobry” po 200-300 mln EUR

Dwanaście klubów, które miałyby grać w europejskiej piłkarskiej Superlidze, otrzymały obietnicę otrzymania 200-300 mln EUR „premii powitalnej” od finansującego ją amerykańskiego banku JP Morgan Chase, informuje The Guardian.

W poniedziałek pojawiła się informacja, że AC Milan, Arsenal, Atletico Madryt, Chelsea, Barcelona, Inter Mediolan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madryt i Tottenham Hotspur mają grać w nowej piłkarskiej Superlidze. JP Morgan, największy amerykański bank, ogłosił przeznaczenie na jej uruchomienie 3,25 mld EUR. Zabezpieczeniem pieniędzy wykładanych przez bank miałyby być przyszłe przychody Superligi ze sprzedaży praw do transmisji meczów.

The Guardian pisze, że kluby mające grać w Superlidze mają nadzieję na zwiększenie udziału w kwocie płaconej przez media za prawo do z transmisji meczów. Gazeta przypomina, że w Wielkiej Brytanii BT zapłaciło 1,2 mld GBP za wyłączność na pokazywanie meczów Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej w latach 2021-2024.

Francois Godard, analityk rynku mediów sportowych w Enders Analysis powiedział The Guardian, że jego zdaniem kluby, które zgłosiły akces do Superligi w rzeczywistości chcą zmusić UEFA, organizację zrzeszającą krajowe związki piłkarskie, do przekazanie większych kwot za grę w Lidze Mistrzów.

- Te kluby tak naprawdę chcą przejąć kontrolę nad Ligą Mistrzów – powiedział. – To bardzo agresywna próba zmuszenia UEFA do podpisania zmian w Lidze Mistrzów, które dadzą im więcej władzy i korzyści komercyjnych. Te dwa wydarzenia nie mogą współistnieć. Gdyby Superliga ruszyła, Liga Mistrzów musiałaby upaść – dodał.