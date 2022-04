Jak poinformowała KNF, wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 29 marca 2019 r. do 31 marca 2022 r. wynosi 16,417 proc.

Z komunikatu KNF wynika, że w okresie od 29 marca 2019 r. do 31 marca 2022 r. najwyższą stopę zwrotu osiągnął OFE Allianz Polska – było to 18,399 proc. Wynik Aviva OFE Aviva Santander to 18,067 proc., a OFE PZU „Złota Jesień” uzyskał stopę zwrotu na poziomie 17,821 proc.

Z kolei najniższą stopę zwrotu osiągnął w tym okresie Generali OFE, która wyniosła 13,641 proc.