KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1 proc. do 9,1 mld zł

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2019 roku wyniósł 9,1 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. rok do roku, podała Komisja Nadzoru Finansowego. W samym lipcu zysk wyniósł 1,55 mld zł, co oznacza wzrost 16,4 proc. rdr.

Wynik z tytułu odsetek po siedmiu miesiącach 2019 roku wyniósł 28,59 mld zł, rosnąc 8,4 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji 7,73 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. Wynik odsetkowy w lipcu 2019 roku wyniósł 4,29 mld zł (wzrost 10,2 proc. rdr), a wynik prowizyjny 1,18 mld zł (wzrost o 2,1 proc.)



Koszty działania banku w okresie styczeń-lipiec 2019 roku wyniosły 21,27 mld zł, rosnąc 3,5 proc. rdr. W samym lipcu koszty wyniosły 2,86 mld zł, co oznacza spadek o 1,6 proc. rdr.



Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) wzrosły w okresie siedmiu miesięcy 2019 roku o 19,9 proc. do 5,95 mld zł. Rezerwy w lipcu 2019 roku wzrosły 131 proc. rdr do 61 mln zł, a pozycja "utrata wartości" wzrosła 27 proc. do 769,8 mln zł.



KNF podał, że na koniec lipca 14 banków (5 komercyjnych i 9 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 517,1 mln zł. Banki te miały około 5,5 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 9,4 mld zł.



Na koniec lipca wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej LCR. Na koniec lipca współczynnik ten (bez banków zrzeszających) wyniósł 147,7 proc.



Z danych KNF wynika, że na koniec czerwca 5 banków komercyjnych nie spełniało minimalnych wymogów regulacyjnych dotyczących współczynniki adekwatności kapitałowej.



KNF podał, że poziom wskaźnika stabilnego finansowania (NSFR) w skali sektora banków komercyjnych od wielu kwartałów przewyższa poziom 100 proc. i po II kwartale 2019 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 123 proc. Według danych Komisji dwa banki komercyjne na czerwca zaraportowały wartość poniżej 100 proc.



Poniżej wyniki sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2019 roku i ich porównanie rdr oraz wyniki lipca 2019 roku w porównaniu do danych ubiegłorocznych według wyliczeń PAP Biznes.