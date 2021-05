KO chce, by 40 proc. pieniędzy z części grantowej KPO trafiło do samorządów

Przekazanie samorządom nie mniej niż 40 proc. środków z części grantowej Krajowego Planu Odbudowy i utworzenie komitetu monitorującego realizację planu - to niektóre z poprawek złożonych przez KO na wtorkowym posiedzeniu komisji zajmujących się projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE.

We wtorek na wspólnym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i komisji finansów publicznych odbywa się pierwsze czytanie projektu ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie UE jest potrzebna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli kilka poprawek do omawianego na komisji projektu ustawy.

Jacek Protas (KO) podkreślał znaczenie przekazania środków dla samorządów. Zgłosił poprawkę zakładającą wyodrębnienie w Krajowym Planie Odbudowy "16 koszyków regionalnych obejmujących nie mniej niż 40 proc. całej alokacji środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO".

Jak dodał, KO chce, by te środki pochodziły wyłącznie z części grantowej KPO. "Instytucjami zarządzającymi środkami będą zarządy województw, dzięki temu przynajmniej w zakresie 40 proc. alokacji środki trafią w sposób równomierny do wszystkich 16 polskich regionów. Samorządy województw będą dysponowały zatem nie tylko 40 proc. środków w ramach polityki spójności, ale również 40 proc środków w ramach KPO" - podkreślił Protas.

Marcin Kierwiński (KO) zaznaczył, że pieniądze z KPO nie mogą służyć gruntowaniu władzy PiS. Zgłosił poprawkę zakładającą powołanie Komitetu Sterującego, "który będzie dbał o cele stojące przed KPO, ich realizację i uczciwość".

Według posła komitet miałby się składać z przedstawicieli strony rządowej, a także m.in. przedstawicieli federacji samorządowych, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Dodał, że komitet zatwierdzałby m.in. listę beneficjentów środków i kryteria przyznawania funduszy.

Maria Janyska (KO) złożyła poprawkę, która ma zapewnić znajomość kryteriów i transparentność przyznawania środków z KPO. Zbigniew Konwiński złożył poprawkę, by spółki Skarbu Państwa mogły korzystać wyłącznie z części pożyczkowej KPO.

Maciej Konieczny (Lewica) podkreślił, że polską racją stanu jest to, aby ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE doszła do skutku. "19 krajów już ratyfikowało europejski Fundusz Odbudowy i mam nadzieję, że dzisiaj do tego grona dołączy Polska" - mówił Konieczny.

Wyraził nadzieję, że zarówno KO jak i PSL zagłosują podczas wtorkowych obrad Sejmu za projektem ws ratyfikacji ustawy o zasobach własnych UE. "Nie tylko maturzyści zdają dzisiaj egzamin dojrzałości, także polski parlament zdaje dzisiaj egzamin dojrzałości i mam nadzieję, że wszyscy wzniesiemy się ponad partyjne walki i zagłosujemy po prostu za Europą i Polską" - dodał poseł Lewicy.

Jarosław Sachajko (Kukiz15) mówił, że Polacy oczekują na unijne fundusze, ale nie mówi się o spłacie otrzymanych pieniędzy. "Obecnie pieniądze, które mają być przekazane w ramach Funduszu Odbudowy wyglądają jak chwilówka bez znajomości szczegółów spłaty" - zaznaczył Sachajko.

Mirosław Suchoń (Polska2050) zwrócił uwagę, że poprawki składane na posiedzeniu komisji "chyba nie powinny znaleźć się w tej ustawie (ws. ratyfikacji)". "Powinna być ustawa wdrażająca i tam powinny być tego rodzaju poprawki, bo one są słuszne i jak najbardziej potrzebne" - powiedział Suchoń.

Jego zdaniem, w KPO powinien znaleźć się zapis jasno wskazujący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 roku.

Suchoń wskazywał też, że do Komitetu Monitorującego wydatkowanie środków z KPO nie mogą trafić przypadkowe osoby po linii politycznej. Jak ocenił, Komitet powinien być złożony z osób niezależnych. Według posła ocenie wydatkowania i wdrażania unijnych programów powinny służyć "kamienie milowe", czyli punkty, których realizacja będzie świadczyła o dobrych zmianach wynikających z alokacji środków.

Krzysztof Paszyk (PSL-Koalicja Polska) ocenił, że głosowanie przez Sejm na ustawą ws. ratyfikacji zwykłą większością głosów jest błędem, ponieważ mamy do czynienia z przekazaniem części kompetencji choćby Ministerstwa Finansów na rzecz UE i to wskazuje na potrzebę kwalifikowanej większości.

Po drugie - mówił Paszyk - są obawy o rzetelność i transparentność wydatkowania środków przez rząd. "Będziemy wnioskować o to, by w tej ustawie znalazły się zapisy np. poprzez preambułę, która będzie odwoływała się do kwestii wydatkowania środków zapisanych w KPO, a pochodzących z UE na zasadach sprawiedliwych, transparentnych, opartych na wartościach demokratycznego państwa prawa" - zapowiedział Paszyk.

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski stwierdził, że dyskusja podczas komisji dotyczy KPO, a nie ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. W tym kontekście krytycznie odniósł się do instrumentu Funduszu Odbudowy.

Kowalski pytał przedstawicieli rządu, jakie kompetencje Polska jako państwo odda instytucjom unijnym w wyniku ratyfikowania tej decyzji. Zdaniem posła obecnie nie jest znany dokładna wartość polskiej wpłaty w latach 2021-2058 do unijnego budżetu wraz z Funduszem Odbudowy. Wynika to - zdaniem polityka Solidarnej Polski - m.in. z faktu nałożenia nowych podatków, których kosztów - w jego ocenie - obecnie nie znamy.

Kowalski zwracał też uwagę na to, że część Funduszu Odbudowy będzie finansowana z kredytów, które zaciągnie KE w imieniu państw członkowskich, a konkretne wartości spłaty tych kredytów nie zostały przedstawione. Powtórzył również deklaracje polityków jego ugrupowania, że Solidarna Polska będzie przeciw ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych.

Poseł Konfederacji Krystian Kamiński poinformował, że jego koło zagłosuje przeciw projektowi ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE.