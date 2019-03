KOD będzie wspierał Koalicję Europejską

Komitet Obrony Demokracji wesprze swoimi działaniami w całej Polsce Koalicję Europejską - oświadczyła Magdalena Filiks podczas sobotniej konwencji Komitetu.

Zapowiedziała działania "mobilizacyjne i frekwencyjne" przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.



"Komitet Obrony Demokracji od początku popierał i dzisiaj też popiera Koalicję Europejską (...) Po wielu miesiącach rozmów ustaliliśmy, że wesprzemy Koalicję swoimi działaniami w całej Polsce" - mówiła Filiks podczas konwencji KOD w Warszawie.



Zapowiedziała, że KOD włączy się m.in. w "działania frekwencyjne i mobilizacyjne" przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a także będzie "kontrolował wybory".



"Nie jesteśmy przybudówką żadnej partii politycznej; jeśli ktoś nie rozumie idei łączenia ponad podziałami, to znaczy, że życzy, by w Polsce rządził PiS" - oświadczyła Filiks.