Kolejna spadkowa sesja europejskiego rynku akcji

Stoxx Europe 600 stracił w środę 0,3 proc. To jego druga spadkowa sesja z rzędu i zaczął notować stratę w tym tygodniu.

Wydarzeniem dnia była publikacja raportu o inflacji w USA w sierpniu. Zanim to jednak nastąpiło inwestorzy dowiedzieli się o znacznie większym niż oczekiwano i piątym z rzędu spadku produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej w lipcu. Większy niż oczekiwano okazał się również spadek gospodarki Wielkiej Brytanii w tym samym miesiącu. Do zakupów nie zachęcało również oczekiwanie na czwartkową decyzję Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp. Rentowność obligacji państw strefy euro lekko wzrosła. Bundów o niespełna 1 pkt. bazowy do 2,654 proc.

Przez cały dzień na europejskim rynku przeważała podaż. Największa była jeszcze przed półmetkiem sesji. Stoxx Europe 600 tracił wtedy nawet ponad 0,9 proc. W dalszej części sesji indeks odrabiał straty. Wiadomość o niewiele większej od oczekiwań inflacji w USA i brak jednoznacznie negatywnej reakcji Wall Street na te dane pozwoliły europejskiemu rynkowi akcji zakończyć sesję w pobliżu dziennego maksimum.

Podaż przeważała w 15 z 19 głównych segmentach europejskiego rynku akcji. Najmocniej taniały spółki handlu detalicznego (-0,9 proc.), dóbr przemysłowych i budowlane (po -0,8 proc.). Najlepiej na tle rynku wyglądały segmenty spółek medialnych (0,7 proc.), ubezpieczeniowych i banków (po 0,6 proc.).

Wśród największych rynków najmocniej spadły giełdy w Paryżu i Frankfurcie. CAC40 i DAX straciły w środę 0,4 proc. wartości. Wśród najmocniej przecenionych spółek z indeksów znalazły się Alstom (-3,9 proc.), ArcelorMittal (-2,1 proc.), Bayer (-4,6 proc.) i Adidas (-1,9 proc.). W Londynie FTSE100 kończył sesję zniżką o zaledwie 0,02 proc.