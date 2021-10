Kolejna spółka szaleńczo drożeje dzięki magii nazwiska Trump i NFT

Creatd Inc. drożeje obecnie o ponad 50 proc. w handlu przedsesyjnym. Wcześniej wartość spółki rosła nawet ponad dwukrotnie.

Popyt na akcje Creatd Inc. zaczął rosnąć po tym jak spółka ogłosiła, że jej galeria cyfrowa OG Gallery będzie sprzedawać nowe NFT, w tym trzy zdjęcia młodego Donalda Trumpa w momencie kiedy podpisuje się na piersiach modelek. Reakcją rynku był gwałtowny wzrost handlu akcjami Creatd Inc. Wolumen akcji jest ok. 2,5-krotnie większy od średniego. Ich cena rosła w pewnym momencie nawet o 129 proc.

NFT do dobra cyfrowe, których oryginalność bazuje na technologii blockchain. Popularność tych aktywów eksplodowała w tym roku. Creatd Inc. to kolejna spółka korzystająca na magii nazwiska Trump. Akcje Digital World Acquisition Corp. drożeją przed poniedziałkową sesją o ponad 100 proc. To „spółka w ciemno”, przez fuzję z którą na giełdę ma wejść Trump Media & Technology Group, właściciel tworzonego przez byłego prezydenta serwisu społecznościowego. Przez dwie sesje po ogłoszeniu tej decyzji w ubiegłym tygodniu akcje Digital World zdrożały o ponad 800 proc.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗