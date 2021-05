Kolejna wymuszona zmiana personalna w tureckim banku centralnym

Nie ustaje presja polityczna na przedstawicieli tureckich władz monetarnych. We wtorek ze stanowiska usunięty został jeden z dotychczasowych wiceprezesów, donosi Reuters.

Do dymisji zmuszony został Oguzhan Ozbas, piastujący dotychczas funkcję jednego z czterech wiceprezesów. Na stanowisku zastąpi go Semih Tumen, który do tej pory był doradcą prezydenta Tayyipa Erdogana oraz kierownikiem wydziału ekonomii na Uniwersytecie TED w Ankarze. W latach 2002-2018 pracował na różnych stanowiskach w Centralnym Banku Turcji.

Przed dwoma miesiącami, na skutek nacisków ze strony Erdogana zwolniony został Naci Agbala szef banku centralnego. Stało się tak w reakcji na mocną podwyżkę stóp procentowych, której zadaniem było wyhamowanie inflacji. Do dymisji doszło w zaledwie dwa dni po zaostrzeniu polityki monetarnej, któremu od dłuższego czasu przeciwny jest właśnie Erdogan. Na stanowisko szefa władz monetarnych wybrany został Sahap Kavcioglu, były prawnik partii rządzącej i również krytyk restrykcyjnej polityki pieniężnej.