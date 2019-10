Kolejne gdańskie kamienice zyskają artystyczne elewacje

Miasto Gdańsk ogłosiło nabór do kolejnej edycji projektu, w ramach którego odnawiane są elewacje kamienic ulokowanych w historycznym centrum. Fasady zyskują nowe, zaprojektowane przez artystów zdobienia.

O uruchomieniu naboru do kolejnej – ósmej już z kolei, edycji przedsięwzięcia noszącego nazwę "Gdańskie Fasady OdNowa", poinformowała Joanna Bieganowska z zespołu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.



Bieganowska podkreśliła, że do programu mogą zakwalifikować się wyłącznie kamienice stojące na Głównym Mieście, nieobjęte indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. Wyjaśniła, że chęć udziału w projekcie mogą zgłaszać wspólnoty mieszkaniowe; wcześniej muszą one przyjąć stosowną uchwałę.



Przystępujące do przedsięwzięcia wspólnoty muszą pokryć koszt przygotowania projektu prac konserwatorskich oraz "wykonać i ukończyć w terminie prace remontowe polegające m.in. na uzupełnieniu tynków, zapewnieniu właściwego stanu blach oraz oczyszczeniu i uzupełnieniu braków w powojennych elementach kamiennych, takich jak figury w szczytach fasad, zdobienia, dekoracje".



Bieganowska poinformowała, że z kolei z funduszy miejskich pokryty zostanie koszt wynajmu rusztowań, podstawowego malowania elewacji i wykonania na niej artystycznych dekoracji.



Chętne wspólnoty powinny zgłaszać się do udziału w projekcie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni (Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36). Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 listopada br., a 23 grudnia b.r. ogłoszona zostanie lista rankingowa.



Szczegółowe informacje na temat projektu są na stronie www.fasadyodnowa.pl. Można tam znaleźć także wykaz i zdjęcia kamienic, które przeszły już remonty.



Program "Gdańskie Fasady OdNowa" realizowany jest przez samorząd od 2013 r. W ramach konkursów grantowych miasto co roku przeznacza średnio 400 tysięcy zł na wykonanie artystycznych elewacji zaniedbanych kamienic ulokowanych na Głównym Mieście czyli w ścisłym historycznym centrum miasta. Większość z tych fasad nie było odnawianych od lat 50. ub. wieku, kiedy to wzniesiono je w ramach odbudowy z wojennych zniszczeń.



W ramach dotychczasowych edycji miasto dofinansowało projekt kwotą w sumie około 2,4 mln zł. Dzięki tym funduszom nowe zdobienia zyskało ponad 150 elewacji kamienic usytuowanych m.in. przy Ogarnej, Szerokiej, Świętojańskiej, Warzywniczej, Powroźniczej i Straganiarskiej.



Dotychczasowe edycje przedsięwzięcia realizowała (w ramach wygranych konkursów) Fundacja Urban Forms. Do przygotowania projektów artystycznych zdobień angażowała ona środowisko związane z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.



Na wielu elewacjach pojawiły się zdobienia wykonane z ceramiki lub te powstałe techniką sgraffito (polega na naniesieniu na mur kilku warstw tynku lub gliny, z których każda ma inny kolor: usunięcie części danej warstwy pozwala stworzyć specyficzny, wielokolorowy wzór). Na inne fasady naniesiono geometryczne wzory lub napisy nawiązujące do przedwojennych gdańskich szyldów albo np. związane z historią domu, który stał na danej działce czy osób, które w nim zamieszkiwały.



W pierwszym roku realizacji projektu przedstawiciele miasta musieli namawiać wspólnoty do uczestnictwa w przedsięwzięciu. W kolejnych latach to same wspólnoty zaczęły zabiegać, by akcja objęła także ich kamienice.



Historycy szacują, że w 1945 r. ścisłe centrum Gdańska, przede wszystkim Główne Miasto, zostało zniszczone w około 90 procentach. Odbudowa kamienic na gdańskim Głównym Mieście ruszyła w latach 50. ub. wieku. Frontony wielu budynków zostały wówczas ozdobione przez artystów, którzy użyli różnorodnych form i technik. Na fasadach kamienic pojawiły się malowidła, elementy ceramiczne, a także zdobienia wykonane w technice sgraffito.



Artystyczne dekoracje zyskały głównie kamienice z dwóch najsłynniejszych gdańskich ulic - Długiej i Długiego Targu. Na pozostałych ulicach Głównego Miasta ozdobiono tylko wybrane kamienice; większość domów po prostu otynkowano.