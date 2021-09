Rekordowa cena gazu ziemnego spowodowała upadek kolejnych brytyjskich firm energetycznych. Łącznie upadli już dostawcy ponad 1,7 mln klientów.

Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. oraz Symbio Energy Ltd. ogłosiły w środę, że nie są w stanie nadal prowadzić działalności. Łącznie obsługiwały ok. 233 tys. gospodarstw domowych. Ich klienci będą przydzieleni do nowych dostawców i muszą liczyć się ze znacznie większymi niż dotychczas rachunkami.