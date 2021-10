Już jedenastu brytyjskich dostawców energii zakończyło działalność od początku września z powodu rekordowego wzrostu cen gazu i prądu w ostatnich miesiącach, informuje Reuters.

W środę o przerwaniu działalności poinformowały Pure Planet, który obsługiwał ok. 235 tys. klientów i Colorado Energy, z którego usług korzystało 15 tys. gospodarstw domowych.

Wypadnięcie z biznesu pierwszej z firm jest o tyle zaskakujące, że jej inwestorem, posiadającym ok. 24 proc. udziałów, jest koncern BP.

- W naszym przypadku, pomimo posiadania zabezpieczenia do wiosny i wsparcia BP, Pure Planet stanęło w obliczu rosnącego ryzyka i potencjalnej dużej straty w przypadku dalszej działalności na tym rynku – głosi oświadczenie spółki. – Niestety, to doprowadziło do podjęcia przez BP decyzji o wycofaniu wsparcia i nie jesteśmy w stanie nadal funkcjonować – dodaje.