Kolejne osoby, które zainwestowały w piramidę finansową stworzoną przez Bernarda Madoffa, mają szansę odzyskać swoje pieniądze, pisze Reuters.

Ok. 31 tys. osób otrzyma 568 mln USD do podziału. Środki pochodzą z rządowego funduszu powołanego w 2013 roku. Wcześniej instytucja wypłaciła już ok. 3,7 mld USD.