Kolejny przetarg AMW na sprzedaż mieszkań w Grupie. 46 metrów już od 130 000 zł.

30 maja Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rozstrzygnie trzecie przetargi na sprzedaż mieszkań w miejscowości Grupa w województwie kujawsko-pomorskim. Pod młotek trafią dwa lokale mieszkalne o powierzchni 46 m2 oraz 57 m2. Zyski z pozytywnie rozstrzygniętych przetargów AMW przeznaczy na inwestycje mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych.

Wystawione na sprzedaż mieszkania znajdują się na wojskowym osiedlu. Przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na nabywcę czeka położony na IV piętrze lokal o powierzchni 57 m2. Składa się on z 3 pokoi o metrażu 12,4 m2, 12,6 m2 oraz 16 m2, kuchni, łazienki z WC oraz sześciometrowego przedpokoju. Przynależy do niego piwnica o powierzchni 3,7 m2. Cena wywoławcza za 3 pokojowe mieszkanie wynosi 150 000 zł. Drugi z wystawionych na sprzedaż lokali posiada dwa, ponad ośmiometrowe pokoje oraz salon o powierzchni 15,5 m2. 46-metrowe mieszkanie przy ul. Libeckiego jest bardzo zadbane, słoneczne, gotowe do zamieszkania.

Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,9 m2. Przyszły właściciel będzie musiał zaproponować za nie co najmniej 130 000 zł.

Oba lokale mieszkalne posiadają niewielki balkon. Mieszkania wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i telefoniczną. Bloki, w których mieszczą się lokale przeszły termomodernizację. Wymieniono w nich też stolarkę okienną i drzwiową klatek schodowych.

Na osiedlu zlokalizowane są sklepy, punkty usługowe oraz szkoła podstawowa. Najbliższe otoczenie to tereny zielone oraz las. Przed każdym z budynków wydzielone są miejsca parkingowe. Osiedle jest dobrze skomunikowane, a w odległości ok. 1 km znajduje się stacja kolejowa. Miejscowość Grupa położona jest ok. 11 km od Grudziądza i 21 km od Świecia.

Przetargi odbędą się 30 maja br. w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości oraz w terminie podanym w ogłoszeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości/Przetargi nieruchomości”.

Zyski ze sprzedaży lokali w Grupie Agencja Mienia Wojskowego przeznaczy na realizację swoich ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym budowę nowych mieszkań dla żołnierzy.

