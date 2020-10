Kontrakty terminowe na ropę odnotowały na finiszu wtorkowych notowań dosyć sporą zwyżkę. W podbiciu wyceny „pomógł” kolejny sztorm w regionie Zatoki Meksykańskie.

Tropikalny sztorm Zeta doprowadził już do zakłócenia połowy produkcji energii w tymk regionie.

Według Bureau of Safety and Environmental Enforcement, we wtorek zamknięto wstrzymano wydobycie 49,5 proc. ropy zatokowej oraz 55,35 proc. gazu ziemnego.

Na zamknięciu sesji na NYMEX, wycena grudniowych kontraktów na ropę odmiany WTI rosła o 2,6 proc., drożejąc o 1,01 USD i finiszując na poziomie 39,57 USD za baryłkę