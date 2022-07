Kolejny wzrost zapasów ropy naftowej w USA

Tym samym, coraz wyraźniej na rynku ropy dają się odczuć negatywne nastroje, powiązane z obawami recesji i spadku popytu na paliwa na świecie.

W tę retorykę wpisują się wczorajsze dane dotyczące zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj, jak co tydzień, dane na ten temat przedstawił amerykański Departament Energii. Tym razem podał on, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w USA wzrosły o 3,3 mln baryłek do poziomu 423,8 mln baryłek. To już drugi z kolei wyraźny wzrost zapasów ropy naftowej w tym kraju i drugi z kolei tydzień, kiedy mamy do czynienia z zaskakującym odczytem (tym razem oczekiwano bowiem delikatnego spadku zapasów ropy naftowej w USA).

Wzrost zapasów ropy naftowej w USA to w dużym stopniu efekt stopniowego uwalniania rezerw strategicznych ropy w tym kraju (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Ten proces ma na celu wywarcie większej presji na spadek notowań ropy naftowej, a tym samym, na okiełznanie inflacji. W poprzednim tygodniu zapasy ropy w SPR zniżkowały o prawie 7 mln baryłek, schodząc do najniższego poziomu od sierpnia 1985 r.

Jednak nawet biorąc powyższy czynnik po uwagę, warto pamiętać, że osłabienie popytu na paliwa, nie tylko w USA, jest już faktem. Zresztą, nawet wczorajsze dane pokazały wzrost zapasów benzyny aż o 5,8 mln baryłek oraz destylatów o 2,7 mln baryłek. W obliczu wysokich cen paliw, wielu konsumentów decyduje się na kupno jedynie takiej ich ilości, jaka jest konieczna.