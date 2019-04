Koloseum ma nowe oświetlenie

Rzymskie Koloseum rozbłysło nowym blaskiem — włączono tam 120 nowych projektorów.

Amfiteatr Flawiuszów nigdy nie był oświetlony w tak wyjątkowy sposób — podkreśla rzymska prasa. Nowa iluminacja zabytku, odwiedzanego co roku przez miliony turystów, to realizacja projektu nadzwyczajnej konserwacji systemu lamp. Spośród 298 projektorów wymieniono 120, dzięki czemu mocne światło zabłysło m.in. w arkadach na wszystkich kondygnacjach. Nowoczesne punkty świetlne włączone zostały wewnątrz Koloseum i wokół niego. Starożytny amfiteatr, mający prawie dwa tysiące lat, to kolejny zabytek w Wiecznym Mieście, który w ostatnich miesiącach został na nowo oświetlony. Wcześniej splendoru...