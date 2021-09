Komatsu mocno drożeje dzięki magii nazwiska Cathie Wood

Kurs Komatsu wzrósł na japońskiej giełdzie najmocniej od ośmiu miesięcy po wiadomości, że drugi ETF Cathie Wood zaczął kupować akcje producenta ciężkiego sprzętu budowlanego.

Akcje Komatsu drożały w środę nawet o 5,7 proc., najmocniej od 7 stycznia po wiadomości, że Ark Autonomous Technology and Robotics ETF kupował amerykańskie kwity depozytowe japońskiej spółki. To już drugi ETF Cathie Wood, gwiazdy Wall Street, który nabywał papiery Komatsu. Od maja robił to Ark Space Exploration and Innovation ETF, który kupował akcje japońskiej spółki ponownie we wtorek.