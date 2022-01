Komisja Zdrowia zajmie się we wtorek projektem ustawy o weryfikacji covidowej

Chodzi o poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zakłada on m.in., że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

Projekt złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jego pierwsze czytanie odbyło się w połowie grudnia, a wysłuchanie publiczne w minioną środę. Wzięło w nim udział około 60 podmiotów, m.in. osób indywidualnych i prawnych. Część jego uczestników wnosiła o odrzucenie projektu ustawy. Wskazywali m.in., że szczepienia to eksperyment medyczny, a projekt dyskryminuje ludzi niezaszczepionych. Zdaniem niektórych regulacja narusza prawo do wolności, prywatności i do godności.

Przedstawiciele pracodawców stwierdzili, że projekt ustawy w dużym stopniu przerzuca ciężar działań antycovidowych na przedsiębiorców i pracodawców.

Resort zdrowia uzasadniał w czasie pierwszego czytania projektu, że proponowane przepisy mają chronić zdrowie i życie pracowników przedsiębiorstw. Mają też wpływać na podniesienie bezpieczeństwa klientów.

Z kolei prezydent Andrzej Duda ocenił, że w dyskusji o tej ustawie ścierają się różne wartości.

"Z jednej strony jest tak, że w jakimś sensie trzeba się pochylić i zrozumieć to, że osoby, które nie chcą się poddać szczepieniu, obawiają się, mają wątpliwości" – powiedział prezydent. "Człowiekowi wolno mieć wątpliwości. Człowiek może się obawiać" – dodał. Jednocześnie zwrócił uwagę, że inną kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę przy tego rodzaju decyzjach, jest bezpieczeństwo innych osób.

"To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa ich (antyszczepionkowców – PAP), ale także ich najbliższych, innych osób, choćby na terenie zakładu pracy" – mówił prezydent pod koniec grudnia. Na pytanie, czy podpisze ustawę, powiedział, że "to jest bardzo trudna decyzja".

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zaznaczył w ubiegłym tygodniu, że jego klub nie chce dyscypliny w sprawie projektu. Zaznaczył jednak, że w związku z sytuacją pandemiczną mogą być konieczne ostrzejsze działania rządu.