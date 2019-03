Dualny system kształcenia zawodowego to model edukacji łączący teorię z praktyczną nauką zawodu. W system ten zaangażowane są: administracja publiczna, regiony, samorządy, izby przemysłowo-handlowe oraz rzemieślnicze, pracodawcy, a także sami uczniowie.

W krajach stosujących ten sposób kształcenia zawodowego jest bardzo niski poziom bezrobocia wśród młodzieży. Sztandarowym przykładem są Niemcy i Austria, gdzie wśród osób do 25, roku życia jest co najwyżej 10% bezrobotnych. W innych krajach Unii Europejskiej, jak Hiszpania i Grecja, wskaźnik ten wynosi ponad 50%! Analizując wiek bezrobotnych zarejestrowanych w warmińsko-mazurskich urzędach pracy, można zauważyć, że największy ich odsetek stanowią osoby w wieku 25–34 lata, a wynosi on ok. 28%.

Kształcenie na zamówienie

W ramach systemu kształcenia dualnego pracodawcy, którzy nawiązali współpracę z uczelniami wyższymi lub szkołami zawodowymi i technicznymi, mogą wpływać na program nauczania. Inspirują w ten sposób powstanie nowych kierunków, a jednocześnie oferują studentom i uczniom praktyki zintegrowane z nauczaniem teoretycznym. Jest to kompleksowy system przygotowania do pracy w konkretnym zawodzie, a nawet w konkretnej firmie.

„Dualna klasa” w promocji

Automatyzacja produkcji i nieustanny postęp technologiczny powodują, że większość stanowisk w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest przeznaczona dla pracowników o wysokich kwalifikacjach technicznych. Obsługują oni maszyny i sprzęt wart miliony złotych. Nic dziwnego więc, że coraz więcej firm, również tych małych i średnich, jest zainteresowanych kształceniem dualnym.

Transfer nauki do biznesu

Jak sprawić, żeby kształcenie dualne stało się regułą? Jak zachęcić pracodawców do współpracy ze szkołami i uczelniami? Na te pytania i wiele innych szukali odpowiedzi uczestnicy debaty Kompetencje na zamówienie, czyli panaceum na bezrobotnych absolwentów, która odbyła się 19 marca br. w Olsztynie w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektu Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017+.

Rozwój regionalny

– Dualne kształcenie zawodowe jest nie tylko dobrym przygotowaniem młodych ludzi do startu zawodowego, lecz także miejscem pozyskania wykwalifikowanych kadr – to one są rozwiązaniem wielu problemów gospodarki i rynku pracy. To kształcenie jest tańsze, praktyczniejsze i przynosi lepsze efekty, jest więc wręcz koniecznością – powiedział na zakończenie debaty Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

