Kompletne i bezpieczne biuro w kieszeni

Wielozadaniowość, proste zarządzanie, bezpieczeństwo, ciągłość działania. Seria Enterprise Edition łączy najnowocześniejsze urządzenia i najbardziej spektakularne rozwiązania technologiczne z pełnym pakietem korporacyjnym. Galaxy Note20 5G jest tego przykładem.

Nowoczesny smartfon jest potężnym narzędziem wspomagającym prowadzenie firmy. Wspiera biznes na różnych poziomach – nie tylko w pełnieniu funkcji zarządczych, również w sprzedaży, wymianie informacji biznesowych z odbiorcą wewnętrznym i zewnętrznym, w marketingu, finansach itd. Może zastąpić komputer. Pomoże w tym funkcja Samsung DeX, dzięki której możemy np. połączyć telefon z dużym monitorem. Teraz, w czasie powszechnej pracy w trybie home office i ciągłych zmian w sposobie wykonywania zadań służbowych, może to być dużym ułatwieniem. Zwłaszcza gdy do dyspozycji mamy smartfon Samsung nowej generacji w wersji Enterprise Edition.

Dedykowany flotom firmowym

Smartfon Galaxy Note20 5G to sprzęt o dużej mocy, wyposażony w szybki i bezpieczny procesor. Może korzystać z prędkości 5G, posiada nowoczesną trwałą baterię i może być uruchomiony wraz z pakietem bezpieczeństwa Samsung Knox Suite już przy pierwszym włączeniu telefonu. Do tego wyświetlacz Infinity-O FHD+ 6,7 cali sAMOLED, zapewniający płynne przewijanie i szybką reakcję na dotyk, a jednocześnie redukujący niebieskie światło. Ponadto potrójny aparat: 12 MP, 64 MP z teleobiektywem 12 MP i obiektywem 120 stopni oraz wideo 8K.

Dzięki innowacyjnemu bezprzewodowemu połączeniu w trybie DeX, intuicyjnej aplikacji Notes, wielofunkcyjnemu rysikowi S Pen i zabezpieczeniom Samsung Knox, Galaxy Note20 5G to smartfon z pierwszej ligi narzędzi firmowych.

Proces konfiguracji i personalizacji nowych smartfonów flotowych edycji biznesowej Samsung Galaxy można przeprowadzić zdalnie dzięki aplikacji Samsung Knox Suite lub podstawowej Knox Configure. Oznacza to, że administratorzy IT skonfigurują dowolną liczbę urządzeń bez potrzeby rozpakowywania każdego z nich z osobna (smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne Samsung).

Enterprise Edition można scharakteryzować w kilku słowach: wielozadaniowość, proste zarządzanie, bezpieczeństwo, ciągłość działania. Seria łączy najnowocześniejsze urządzenia i najbardziej spektakularne rozwiązania technologiczne z pełnym pakietem korporacyjnym. Galaxy Note20 5G w wersji Enterprise Edition to pierwszy krok do skonfigurowania firmowej floty mobilnej. Natomiast system bezpieczeństwa Knox Suite zapewni wsparcie ciągłości biznesowej oraz efektywne sposoby wdrażania strategii mobilności.

Bezpieczeństwo

Oparcie biznesu na powiązaniach mobilnych, wykorzystanie tego samego urządzenia do celów firmowych i prywatnych (w wypadku telefonów Samsung dwóch odmiennych środowisk, lecz od siebie bezpiecznie odseparowanych), łączenie się z sieciami publicznymi czy przechowywanie kontaktów i cennych plików, sprawiają, że telefon staje się dla właściciela partnerem wysokiego zaufania. Musi być bezpieczny, odporny na uszkodzenia, włamania, cyberataki, złośliwe oprogramowanie…

Smartfony uzbrojone w platformę Samsung Knox uchodzą za najbezpieczniejsze na rynku. Ochrona najwyższej – technicznie możliwej – klasy militarnej Samsung Knox jest wbudowana w oprogramowanie i sprzęt wszystkich urządzeń edycji biznesowej Samsung Galaxy. Zawarty w Enterprise Edition pakiet skonsolidowanych rozwiązań Knox umożliwia administratorom IT zabezpieczenie wszystkich etapów wdrażania mobilności przedsiębiorstwa – mogą m.in. zdalnie aktualizować dane biznesowe, separując je od danych prywatnych użytkownika, a gwarantowane przez cztery lata aktualizacje oprogramowania zapewniają długoterminową ochronę.

Galaxy Note20 5G dysponuje zabezpieczeniem kompleksowym, zintegrowanym ze sprzętem i oprogramowaniem w celu ochrony danych w czasie rzeczywistym – od zaawansowanego szyfrowania po izolowanie danych. Militarną najwyższą jakość zabezpieczeń potwierdza uznanie platformy Samsung Knox za „Najlepszą innowację mobilną dla budowania zaufania w erze cyfrowej” MWC Barcelona 2020.

Innowacyjne rozwiązania

Podwójna przestrzeń robocza to praktyczne rozwiązanie – dzięki Samsung DeX, rozwiązaniu wspierającemu technologię bezprzewodową, można wykonywać rozmaite zadania na ekranach różniących się powierzchnią. Połączony bezprzewodowo z telefonem duży monitor ułatwi np. dostęp do aplikacji w interfejsie pulpitu podczas pracy wielozadaniowej z maksymalnie pięcioma aplikacjami równocześnie. Można więc pracować nad prezentacją i jednocześnie odbierać oraz wysyłać e-maile, wiadomości tekstowe lub wykonywać inne zadania, albo prowadzić wideokonferencję, jednocześnie notując rysikiem S Pen na małym ekranie. Pracując tylko na większym ekranie, można Galaxy Note wykorzystać jako panel dotykowy. Używając dwóch, trzech lub czterech palców, można wykorzystać odpowiednio więcej opcji sterowania bez konieczności używania myszki.

W przypadku Galaxy Note20 5G dzielenie się plikami jest wyjątkowo łatwe – dzięki zaawansowanej technologii orientacji przestrzennej Ultra Wide Band – wystarczy z menu wybrać funkcję „Udostępnij” i skierować aparat na grupę, z którą chce się podzielić plikami. Bez przenoszenia za pośrednictwem USB, bez potrzeby wysyłania e-mailem.

Notatki, dokumenty, prezentacje

Notowanie w aplikacji Notes usprawnia pracę m.in. w ten sposób, że notatkę (zapis odręczny) daje się przekształcić jednym dotknięciem w tekst i wysłać e-mailem. Cenną wartością aplikacji jest opcja przetwarzania notatek w dokumenty. Pisanie w telefonie daje wiele nowych możliwości w całym procesie pracy: od sporządzenia planu, przez protokoły spotkania, zapis pomysłów, aż do wykonania podpisu na umowie w wersji cyfrowej. Rysik pracuje bardzo „realistycznie” – płynnie, bez opóźnienia. Dzięki funkcji Air Action („Polecenie wskazywane”) służy także do zdalnego sterowania – np. przełączania slajdów prezentacji, odtwarzania wideo, zmieniania głośności itd. Rysik S Pen działa więc również jako pilot do telefonu, ułatwiając wydawanie poleceń za pomocą gestów. Jego zasięg wynosi około 10 metrów. Do tego Galaxy Note20 5G wyposażono w optymalizator wi-fi, który zmniejsza opóźnienie połączenia.

Przechowywanie plików i notatek w indywidualnej strukturze folderów i podfolderów pozwoli łatwiej nimi zarządzać, szybciej wyszukiwać potrzebne materiały, kategoryzować je według własnego uznania, a dzięki podziałowi dokumentów na strony łatwo odszukiwać pliki w aplikacji Notes bez konieczności przewijania.

