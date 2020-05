Tarcza antykryzysowa wspiera, ale złote czasy na rynku pracy już minęły — takie wnioski płyną z danych GUS o bezrobociu.

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8 proc. i była wyższa o 0,4 pkt proc. w porównaniu z marcem — poinformował we wtorek GUS. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że pod koniec kwietnia bez pracy oficjalnie pozostawało 965,8 tys. Polaków — o 56,4 tys. więcej niż w marcu. Bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach.