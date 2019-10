Komputer z pakietem usług na abonament? Foxo365

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw często stoją przed tym samym wyzwaniem – koniecznością zdobycia funduszy na zakup niezbędnego sprzętu. Aby ograniczyć początkowe wydatki, coraz więcej przedsiębiorców interesuje się modelem DaaS. Komputer Foxo365 DaaS z pakietem usług na abonament oferowany w tym rozliczeniu jest dostępny już od 179 zł miesięcznie.

Sprzęt jako usługa – nowy trend na rynku IT

Idea, aby przedsiębiorcy zamiast nabywać wyposażenie wynajmowali je, nie jest wcale nowością – podobnie jest z usługami. Rozwiązania w postaci przechowywania danych w chmurze czy korzystania z oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) są dla wielu organizacji czymś naturalnym. Firmy konkurencyjne i uchodzące za nowoczesne w pełni wykorzystują korzyści płynące z tego modelu. Tych jest wiele – oprócz wygody, która sprowadza się do outsourcingu serwisu czy przeprowadzania aktualizacji, pozostaje jeszcze kwestia kosztów i stały dostęp do najnowszej technologii.

Sukces modelu SaaS spowodował, że rośnie też zainteresowanie usługą DaaS (Device as a Service, inna nazwa HaaS – Hardware as a Service, bądź też PCaaS – PC as a Service), która łączy najem sprzętu z usługą zarządzania nim podczas jego eksploatacji. W 2016 r. zaledwie 1 proc. komputerów na świecie był użytkowany przez firmy w modelu DaaS. Według prognoz w 2020 r. w tym modelu użytkowanych będzie już od 12 do 15 proc. komputerów(1) . Z badań Market Research Future wynika, że tendencja wzrostowa na poziomie 54,7 proc. spowoduje, że do 2023 r. globalny rynek DaaS osiągnie wartość ponad 66 mld dolarów(2).

Rosnące zainteresowanie przedsiębiorców usługą DaaS nie jest przypadkowe. Kadry menedżerskie doskonale zdają sobie sprawę z korzyści bycia na bieżąco z trendami. W przypadku branży IT to właśnie przewaga technologiczna oraz dostęp do najnowszych rozwiązań są kluczem do skutecznej budowy przewagi konkurencyjnej.

Co zyskuje klient, korzystając z modelu DaaS?

Potencjał usługi DaaS należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Zakup nowoczesnego sprzętu wiąże się z zaangażowaniem sporych zasobów finansowych, których nowe lub niewielkie przedsiębiorstwo może nie posiadać. Skorzystanie w takiej sytuacji z kredytu jest rozwiązaniem połowicznym, bo wiąże się dla klienta z poniesieniem dodatkowych kosztów. Z kolei popularny wśród firm leasing wymaga zaangażowania m.in. integratora systemów i oznacza dalsze wydatki.

Model DaaS, który daje klientom możliwość wynajęcia sprzętu w modelu subskrypcyjnym, to więcej niż tylko alternatywa dla kredytu czy leasingu – to też spore usprawnienie w zakresie usług serwisowych. Firmy nie muszą angażować w tym zakresie własnych specjalistów, bo w kwestiach eksploatacji i konserwacji sprzętu otrzymują pełne wsparcie. Pełne zabezpieczenie od strony technologicznej pozwala z kolei skoncentrować się przedsiębiorstwu na osiąganiu założonych celów.

Wykorzystanie usługi DaaS pozwala zoptymalizować koszty i zapewnić pracownikom firmy dostęp do nowoczesnego sprzętu. Co więcej, formalności ograniczone są do minimum – przedsiębiorca podpisuje umowę z jednym podmiotem, który jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie wszystkich urządzeń.

Foxo365 od Delkom 2000 – sprzęt jako usługa dostępny już w Polsce

Czy polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, któremu usługa DaaS jest dedykowana, mają szansę już z niej skorzystać? Firma Delkom 2000 posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT oraz sprzedaży sprzętu, oprogramowania i usług proponuje klientom biznesowym innowacyjne rozwiązanie w postaci Foxo365, czyli komputer wraz z pakietem usług za stałą, miesięczną opłatą. Miesięczny abonament zaczyna się od 179 zł netto za jedno stanowisko. Na co w tej cenie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Po podpisaniu umowy użytkownik otrzymuje sprzęt – laptopa HP klasy biznes, który jest wymieniany po 24 miesiącach na nowy, oprogramowanie oraz opiekę techniczną. Aktualnie rozwiązanie Foxo365 jest dostępne w trzech planach taryfowych – Smart, Flex i Flex Pro. W zależności od wybranego planu, firma dostarcza sprzęt, dostęp do pakietu Office 365 Business Premium lub Microsoft 365 Business (zależnie od wybranego planu), czuwa nad bezpieczeństwem danych i zapewnia usługę zarządzania IT, która jest świadczona przez ekspertów z Delkom 2000. Szczegółowa specyfikacja poszczególnych planów jest dostępna na stronie Foxo365.pl.

Rozwiązanie Foxo365 wyróżnia elastyczność i skalowalność. W dowolnym momencie klienci mogą dopasować usługę do swoich potrzeb. Jeżeli firma się rozrasta, wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na nowe stanowisko. Po zakończeniu minimalnego okresu trwania umowy, czyli po 3 miesiącach, użytkownik może też całkowicie zrezygnować z usługi.

Wykorzystaj trendy, zainwestuj w Foxo365 i zdobądź pozycję lidera

Usługa Foxo365 została stworzona z myślą o przedsiębiorcach. Dzięki elastycznym pakietom jest ona dostosowana do potrzeb zarówno mikro-, małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Aktualnie to unikalne rozwiązanie, które właściciele firm mogą wykorzystać, aby budować swoją pozycję na rynku. Według specjalistów to właśnie podążanie za trendami IT jest jednym ze sposobów na budowę przewagi konkurencyjnej. Dzięki Foxo365 firma nie musi angażować środków własnych na zakup sprzętu, może też ograniczyć nakłady na utrzymanie infrastruktury.

Odchodzenie od modelu posiadania sprzętu na rzecz jego wynajmu jest dziś o tyle proste, że szlak został przetarty przez podmioty dostarczające oprogramowanie. Na rynku pracy jest też obecne pokolenie Y, dla którego środowisko technologiczne jest środowiskiem naturalnym – styczność z komputerami ma ono niemal od początku życia.

Foxo365 to innowacyjne podejście do kwestii korzystania ze sprzętu. Dzięki niemu firma może zagwarantować sobie dostęp do komputerów od renomowanego producenta bez konieczności płacenia za nie z góry oraz w każdym momencie skorzystać z innego, wyższego planu. Stały, miesięczny abonament sprzyja też budowaniu planu finansowego – wydatki na sprzęt czy konserwację są utrzymywane na stałym i relatywnie niskim poziomie, a to z kolei pozwala przeznaczyć więcej środków finansowych na rozwój.

