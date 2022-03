Komputery wysokiej jakości dla każdej firmy

Jeżeli decydujesz się na zakup sprzętu Apple, to warto rozważyć leasing, a najlepiej korzystanie z urządzeń w abonamencie. Czy już słyszałeś o usłudze Apple as a Service dla biznesu?

Henry Ford mówił, że klient może wybrać samochód pomalowany na dowolny kolor, pod warunkiem, że będzie to czarny. Masowy rynek zdefiniował XX wiek. Ale świat, w którym produkuje się rzeczy seryjnie – w jednym, uniwersalnym kolorze, rozmiarze i fasonie dla wszystkich – odszedł do lamusa. Spójrzmy na służbowe komputery i smartfony. Bogactwo modeli, funkcjonalności i konfiguracji oszałamia. Zadowolenie z nowego sprzętu w dużym stopniu zależy od tego, czy wybierzesz najodpowiedniejszą dla twojego biznesu formę finansowania.

Masz do wyboru trzy główne możliwości: tradycyjny zakup za gotówkę, leasing lub subskrypcję – przyjrzyjmy się zaletom i wadom każdego z rozwiązań.

Za gotówkę

Zakup urządzeń IT za gotówkę jest najprostszy i relatywnie tani i nie wymaga żadnych formalności, ale… wymaga gotówki. Nawet jeśli firma ją ma, może być ona potrzebna na inwestycje lub opłacenie faktur. Zamrożony kapitał pogarsza płynność finansową, ogranicza rozwój i negatywnie wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Żyjemy w czasach niepewności, powinno się więc uwzględnić ewentualne zatory płatnicze i mniejsze przychody. W takich sytuacjach nadwyżka finansowa może przesądzić o twoim być albo nie być na rynku.

Z drugiej strony płacąc za produkty z góry, zyskujesz silniejszą pozycję negocjacyjną, którą możesz wykorzystać do obniżenia ceny. Następna korzyść wiąże się z podatkami – w przypadku zakupu z środków własnych masz prawo do amortyzacji sprzętu. Kolejny atut to swoboda użytkowania – dokonując pełnej płatności, od razu stajesz się właścicielem komputerów i smartfonów i możesz nimi dowolnie dysponować.

Leasing

W przypadku leasingu stajesz się właścicielem sprzętu IT dopiero po zakończeniu umowy, Nie dość tego: w razie upadłości firmy leasingowej urządzenia mogą zostać przejęte przez wierzycieli. Drugi minus: podczas gdy zakup za gotówkę ułatwia przedsiębiorcy uzyskanie rabatów, przy leasingu stroną negocjującą cenę jest (choć nie zawsze) finansujący.

Są też dobre wiadomości. Po pierwsze sprzęt w leasingu jest tylko o kilka procent droższy niż przy płaceniu z góry. Po drugie każda rata jest kosztem uzyskania przychodu dla firmy. Wreszcie po trzecie – i chyba najważniejsze – możesz zacząć korzystać z nowoczesnej technologii bez ponoszenia nawet minimalnego wkładu finansowego. Nie musisz zamrażać swoich pieniędzy, dzięki czemu masz zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz inwestowania w rozwój swojego biznesu. Wspomnijmy jeszcze o uproszczonych procedurach – weryfikacja wniosku w wielu przypadkach nie trwa dłużej niż 30 minut. Finansujący nie żąda przedstawiania dokumentacji z urzędu skarbowego czy ZUS – wystarczy przedstawić dowód osobisty i podstawowe dokumenty rejestrowe firmy. Nie trzeba również wnosić opłaty wstępnej.

W subskrypcji

Leasing nie zdążył się jeszcze w Polsce upowszechnić, a już mamy kolejną, absolutnie rewolucyjną formę dostępu do sprzętu IT. Kryje się za nią gospodarka współdzielenia lub – jak kto woli – ekonomia subskrypcji, czyli korzystanie z cudzych rzeczy za opłatą. Kupowanie stało się niemodne, na fali jest udostępnianie. W tym modelu troska o sprzęt przechodzi na firmę trzecią, zwykle producenta urządzeń.

W trend „używaj, zamiast posiadaj” wpisuje się usługa Apple as a Service, którą warto rozważyć, jeśli myślimy o wymienianie wysłużone produkty na nowe, o lepszych parametrach. To oferta dla firm, które nie chcą się martwić o serwis, gwarancję czy bezpieczeństwo, bo wszystko jest w cenie wynajmu. Rozwiązanie koncernu z Cupertino pomoże Ci wyposażyć Twoje biuro i pracowników w narzędzia z nadgryzionym jabłkiem w logo, których najbardziej potrzebują. Apple zapewnia pełną gamę urządzeń od telefonów do stacji roboczych o dużej mocy obliczeniowej – jak komputer MacStudio.

Liczy się także efektywność specjalistów z działu IT, którzy będą mogli się zająć tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia firmy. Czas i energię, którą dotychczas poświęcali na aktualizację sprzętu, przeznaczają na strategiczne projekty.

Co jeszcze zyskasz dzięki Apple as a Service? Załóżmy, że podpiszesz umowę na dwa lata. Po tym czasie wymienisz iPhone’a lub Mac’a na nowy model. Co miesiąc będziesz dostawać jedną prostą fakturę, którą bez problemu będziesz mógł wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Ale na tym nie koniec korzyści. Firmy, które postawiły na to rozwiązanie, mogą używać najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów Apple bez ponoszenia dużych jednorazowych wydatków – otrzymują nowe urządzenia dokładnie wtedy, gdy wymaga tego rozwój organizacji, np. przy wzroście zatrudnienia.

I jeszcze jedna ważna zaleta Apple as a Service. Realnie otrzymasz wysokiej jakości sprzęt w cenie, które nie uzyskasz nawet przy płatności gotówką.

Kierunek – elastyczność

Zapomnijmy o podejściu Henry’ego Forda. Tak jak skończyły się czasy, gdy można było oferować tylko jeden model samochodu w określonym kolorze, tak dłużej się nie da wpychać wszystkich przedsiębiorstw w uniwersalny szablon technologii IT. Kluczem do sukcesu jest elastyczność. Niektóre innowacje wspierają długofalowy rozwój biznesu, inne szybką adaptację do zmian taktycznych. Pamiętaj o adekwatności narzędzi do sytuacji i potrzeb: części pracowników wystarczą laptopy w standardowej konfiguracji, inni co rusz domagają się bardziej wydajnych komputerów stacjonarnych do obsługi programów graficznych lub programowania. Umowa na krótki okres pozwala w miarę szybko zwrócić lub wymienić sprzęt na lepiej dopasowany do ciągle zmieniających się wymogów organizacji, branży, rynku. Przy okazji łatwiej jest utrzymać w ryzach koszty i planować płynność firmy.

No więc co wybrać: gotówkę, leasing czy subskrypcję? Tu wiele zależy od Ciebie. Ty znasz swoją firmą, jej potrzeby rozwoju. Rozważ zalety i wady każdego z rozwiązań, a znajdziesz formę finansowania, która najlepiej odpowiada twoim możliwościom i potrzebom. W razie pytań i wątpliwości do twojej dyspozycji pozostaje INNERGO Apple Authorised Enterprise Reseller – zespół specjalistów, którzy dostarczą Ci zestaw potrzebnych informacji na temat Apple as a Service, abyś mógł podjąć korzystną dla Ciebie decyzję.