Komunikacja przyszłości na rynku retail

Rynek retail w Polsce cały czas rośnie. Całkowite zasoby powierzchni handlowych wynoszą blisko 13,6 mln mkw. GLA. Z roku na roku zwiększa się także wskaźnik nasycenia. Na koniec maja 2019 roku osiągnął on już poziom 353mkw./1 tys. mieszkańców. Kluczem do skutecznej walki o klienta jest wyróżniająca oferta oraz intrygująca komunikacja audio-wizualna.

Nowoczesne galerie handlowe coraz częściej stawiają na cyfrową komunikację z klientem. Oprócz prowadzenia działań marketingowych wyposażają swoje w obiekty w digitalowe nośniki, które na każdym kroku towarzyszą klientom. Pozwalają one nie tylko prowadzić komunikację, ale są także wykorzystywane jako wirtualne przebieralnie oraz służą do zarządzania treściami w częściach biurowych oraz w magazynach i halach produkcyjnych.

Digital signage jest doskonałym narzędziem do porozumiewania się z pracownikami, klientami czy partnerami biznesowymi. Całe środowisko digital signage tworzą ekrany, system tworzenia i zarządzania treścią oraz urządzeniami, a także system analiz i raportowania.

Według najnowszego raportu „Digital Signage – globalna prognoza do 2024 r.” rynek obecnie jest wart 81,2 mld złotych i w przeciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie do wartości 115,6 mld złotych, przy wskaźniku CAGR wynoszącym 7,3 proc.. Dynamiczne tempo wzrostu jest spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na oznakowanie kontekstowe oraz zmiany formatów sklepów – z tradycyjnych na tzw. smart stores.

– W najbliższej przyszłości smart stores staną się integralną częścią każdego obiektu handlowego. Dzięki rozwiązaniom digital signage jakie posiadamy w swojej ofercie stwarzamy im możliwość praktycznie nieograniczonego rozwoju – mówi Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes.

Innowacyjność w dziedzinie oprogramowania zwiększa postęp technologiczny i dostęp do rozwiązań digital signage. Jak wynika z raportu „Digital Signage – globalna prognoza do 2024 r.” szacowana stopa wzrostu rozwiązań software’owych z zakresu digital signage jest znacząco wyższa niż samego sprzętu. Wynika to z faktu, że zwiększyła się żywotność urządzeń, a oprogramowanie wymaga częstych aktualizacji, które wprowadzają coraz to nowsze zastosowania.

Na rynku znaleźć można wiele firm i rozwiązań, które specjalizują się w obsłudze digital signage. Komputronik Biznes i Spacecamp przygotowali ofertę, która proponuje rozwiązanie „end to end”. Opiera się ono na kompleksowym wdrożeniu digital signage, począwszy od zdefiniowania celu i szczegółowego zastosowania narzędzi, przez dobór rozwiązania, przygotowania ścieżek użytkowników, projektów interfejsu oraz treści, aż po stałą obsługę która opiera się na bieżących testach, analizach i aktualizacji systemu.

We wspólnej ofercie Komputronik Biznes i Spacecamp można znaleźć dedykowane rozwiązania dla retailu, przemysłu, biur oraz firm.

Mercury Retail DS to pakiet narzędzi i funkcjonalności do efektywnej digitalizacji procesów i działań budujących pozytywny customer experience w branży retail. Dzięki wdrożeniu digital signage użytkownik zyskuje możliwość oceny produktów i usług wraz z gromadzeniem danych, ekran wiadomości i ofert usług czy interaktywną mapę sklepu z narzędziami lokalizacji produktów. Dodatkowo system doskonale sprawdza się przy emisji reklam, a także jako wirtualna przymierzalnia w butikach z odzieżą.

Jedną z ostatnich nowości dla retailu, które oferuje Komputronik Biznes jest wykorzystanie tigeringu. To rozwiązanie pozwala na emisję komunikatów dla klientów zaraz pod zdjęciu przez nich towaru z półki. System inteligentnej półki przekazując dane w czasie rzeczywistym z miejsca, gdzie generowany jest dochód producentów towarów oraz sieci handlowych jest nieocenionym źródłem danych dla modułu analitycznego, który dostarcza na ich podstawie wnioski i sugestie działań. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztów obsługi i wzrost satysfakcji konsumentów, która przekłada się na powtarzalność zakupów. Sztuczna inteligencja jest w stanie ocenić stan zatowarowania sklepu i przygotować listę towarów szybko rotujących z propozycją zamówień wysyłanych do producenta.

– Jako Komputronik Biznes oferujemy kompleksowe wsparcie do biznesu. Wykorzystujemy najnowsze trendy, a nasza wiedza i doświadczenie pozwala rosnąć firmom z którymi współpracujemy. Nasze rozwiązania dla retailu pozwalają zarządcom obiektów handlowych skutecznie komunikować się z klientami i przykuwać ich uwagę – komentuje Sebastian Pawłowski.

– Innowacyjność digital signage jest też pozytywnie odbierana przez konsumentów, dla których jest ona oznaką nowoczesności obiektu – dodaje.

Pracownicy coraz częściej zwracają także uwagę na innowacyjność pracodawców. Dla wielu z nich biuro jest nie tylko miejscem, w którym wykonuje się pracę, ale także jednym z narzędzi wspomagających strategię firm i odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego rynku pracy. Jak wynika z ostatnich badań dla 70 proc. rekrutowanych pracowników atrakcyjność biura jest ważnym elementem wyboru miejsca pracy. Dostrzegają to także firmy. Blisko 90 proc. przedsiębiorstw uważa za konieczne dostosowanie przestrzeni biurowej do zmieniających się potrzeb pracowników oraz wykorzystanie jej jako narzędzia do budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.

Digital Signage z powodzeniem można wykorzystywać jako narzędzie do komunikacji wewnętrznej z pracownikami administracyjnymi i produkcyjnymi. Opportunity HR DS to integrator cyfrowych narzędzi i funkcjonalności, które optymalizują procesy wewnętrzne i zewnętrzne, podnosząc efektywność działów kadr. Jego najczęstsze zastosowanie to wirtualna recepcja i system rezerwacji salek, interaktywna tablica ogłoszeń, a także platforma HR do wypełniania wniosków, kontaktów oraz jako narzędzie do zbierania i analizy danych.

- Bardzo często proponujemy klientom także wprowadzenie digitalowej komunikacji w ich przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych. Enterprise Industry DS to doskonałe narzędzie, które może być stosowane jako platforma HR, interaktywna instrukcja, system alertów i zagrożeń czy jako automatyczna video kontrola bezpieczeństwa pracowników – mówi Sebastian Pawłowski. – Jestem przekonany, że digital signage w najbliższych latach będzie szeroko wykorzystywany nie tylko w obiektach handlowych czy przedsiębiorstwach, ale także w przestrzeniach publicznych takich jak: urzędy, instytucje kultury czy przystanki komunikacji miejskiej. Rozwiązaniami przyszłości, które już teraz są testowane, jest wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów przy wykorzystaniu digital signage. Komunikacja z klientem oparta będzie na cyfrowej rewolucji – podsumowuje Sebastian Pawłowski.

