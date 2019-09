Globalny potentat wygrał batalię sądową z Francją przed TSUE w sprawie „prawa do bycia zapomnianym”.

Trybunał stwierdził w wyroku, że choć prawo unijne zobowiązuje właściciela wyszukiwarki internetowej (w tym przypadku Google’a) do usunięcia z niej linków dotyczących danej osoby w odniesieniu do unijnych wersji strony internetowej, to nie zobowiązuje go do dokonania takiego usunięciaodnośników we wszystkich wersjach swojej wyszukiwarki.