Kończący się sezon huraganów i powrót starych problemów na rynek ropy

Tuż po tym, jak w południowoamerykańskie wybrzeże uderzyły huragany Laura i Sally, pojawiła się groźba kolejnej tropikalnej burzy w tym rejonie świata. Tropikalna burza Beta prawdopodobnie będzie poruszać się u wybrzeży Teksasu przez większą część bieżącego tygodnia, co sprawi, że na wielu platformach wiertniczych nie zostanie wznowione wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Gdyby Beta przekształciła się w huragan, to byłby to już trzeci huragan nawiedzający południowe wybrzeże USA w ciągu ostatniego miesiąca. Jeszcze w sobotę około 17% produkcji ropy naftowej na platformach w rejonie Zatoki Meksykańskiej było wstrzymane po niedawnym huraganie Sally. Na razie istnieje jednak duża szansa, że tym razem uderzenie będzie łagodniejsze ze względu na nieco mniejszą siłę wiatru w przypadku burzy tropikalnej Beta.

Sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych był w tym roku dotkliwy, ale powoli dobiega on już końca – kulminacja burz tropikalnych i huraganów ma miejsce na ogół w miesiącach czerwiec-wrzesień. To oznacza, że kolejne miesiące najprawdopodobniej pod tym kątem będą spokojniejsze.

Wiąże się z tym jednak fakt, że prawdopodobnie na rynek ropy naftowej powrócą stare problemy, czyli przede wszystkim perspektywy przedłużonego okresu obniżonego popytu na paliwa. Obecnie zapasy paliw są bliskie historycznych rekordów, co zniechęca rafinerie na całym świecie do zintensyfikowania swojej działalności operacyjnej. Amerykańskie rafinerie nadal przetwarzają o około 20% mniej ropy niż przed pandemią, a podobna sytuacja ma miejsce także w innych krajach świata znajdujących się w czołówce konsumentów ropy, takich jak Chiny, Indie, Japonia czy Korea Południowa. To oznacza, że potencjał wzrostowy cen ropy naftowej pozostaje ograniczony.