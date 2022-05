Kongres AGD w Łódzkiej Strefie. Branża AGD spotyka się po raz czwarty

Maj w Łódzkiej Strefie upływa pod znakiem święta branży AGD. Zabytkowa fabryka rodziny Grohmanów, a obecnie siedziba ŁSSE, staje się przestrzenią spotkań najważniejszych osób w przemyśle AGD na świecie. W tym roku dyskusje będą toczyły się wokół skomplikowanej sytuacji gospodarczej, w jakiej przedsiębiorcy funkcjonują od wybuchu pandemii. Na agendę trafią najważniejsze tematy, takie jak: proces wychodzenia z pandemii a prowadzenie biznesu, oddziaływanie na biznes konfliktu w Ukrainie, zmiany w sposobie pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystanie nowych technologii w przemyśle, ale także ochrona środowiska, zielona energia, recykling i automatyzacji procesów.

Pierwszy dzień to sześć bloków dyskusyjnych poświęconych: makroekonomii, dobrej energii, rynkowi pracy, logistyce, środowisku, sprzedaży. Największe biznesowe spotkanie branży AGD w Europie otworzy Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

– Kongres AGD na stałe wpisał się już w historię Łódzkiej Strefy. Jest jej naturalną częścią, tak jak przemysł AGD. Branża AGD jest bardzo istotnym ogniwem polskiej i łódzkiej gospodarki. Od początku istnienia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na jej terenie zainwestowało blisko 60 firm związanych z branżą AGD, a wśród nich tacy giganci jak: Whirlpool, BSH czy Miele – mówi Marek Michalik, prezes zarządu ŁSSE.

W panelu otwarcia prelegenci spojrzą na sytuację firm szeroko, czyli porozmawiają o makroekonomii. Ostatni rok dostarczył wielu zjawisk wymagających analizy. Dokonają jej minister Grzegorz Piechowiak, prezes PAIH Krzysztof Drynda, Rafał Baniak stojący na czele Pracodawców RP oraz Federico Rosales zarządzający Whirlpool S.A. Dyskusję poprowadzi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Strefy. To będzie kluczowy dla przedsiębiorców blok dyskusyjny, bo tematem rozmowy będzie m. in. strategia działania w krótkiej i długiej perspektywie, wpływ kryzysu na biznes i zarządzanie kryzysem, inwestowanie oraz rozwój gospodarczy.

– Kongres AGD to miejsce gdzie nie unikamy trudnych dla branży tematów. W kluczowej dyskusji porozmawiamy o ryzykach, tych wynikających z sytuacji gospodarczej, z kryzysów zależnych i niezależnych od biznesu. O rozwoju i inwestowaniu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, a także strategii, bez której biznes raczej dryfuje niż płynie do celu – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

O dobrej energii Wojciech Konecki, prezes Związku Pracodawców AGD APPLiA Polska porozmawia z europosłem Adamem Jarubasem i byłą wicepremier, minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Co ukrywa się pod hasłem „dobra energia”? Zrównoważony rozwój, Europejski Zielony Ład, pakiet fit for 55, CBAM czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

W pozostałej części dnia przedstawiciele wiodących firm na rynku, nie tylko z branży AGD będą wymieniali poglądy o dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Duże oddziaływanie wywiera na niego konflikt zbrojny na Ukrainie. Szczególnie sytuacja ta odbiła się na firmach, których struktury były oparte w znacznym stopniu na pracownikach ze wschodu Europy. Wyzwaniach dla logistyki, która w czasie pandemii borykała się z wieloma problemami. Kwestią problematyczną po Brexicie okazała się na przykład logistyka na wyspy. Środowisko to zawsze istotny temat w kontekście branży AGD, która generuje duże ilości elektrośmieci. Na szczęście kładzie wysoki nacisk na recykling i doskonalenie procesów produkcji po to, by jak najwięcej części nadawało się do ponownego użycia. Ostatni blok rozmów, ale za to jeden z najistotniejszych to sprzedaż. W nim: trendy, kierunki, siła e-commerce i pytanie czy wyprze on handel tradycyjny? Do tego wyzwania transformacji cyfrowej związanej z handlem. O tym wszystkim opowiedzą praktycy największych korporacji, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami w tej dziedzinie.

– Konflikty rodzą się z braku porozumienia i dialogu. Dlatego musimy się spotkać i porozmawiać jak odnaleźć się jako przemysł AGD w tej trudnej sytuacji. Zaprosimy do dialogu także inne branże. Najlepsi eksperci będą dyskutowali m.in. o ludziach, środowisku, dostawach i nowym prawie – wyjaśnia Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska.

Drugi dzień Kongresu to profesjonalny networking w formule Business Mixera. Największe firmy z branży AGD spotkają się z podwykonawcami, startupami, dostawcami, firmami zajmującymi się recyklingiem. W skrócie są to szybkie rozmowy przy okrągłych stołach, w formule dynamicznych prezentacji. Kongresowe doświadczenie pokazuje, że Business Mixer stwarza idealne warunki do zawiązywania nowych biznesowych kontraktów.

Branża AGD jest bardzo istotnym ogniwem polskiej, a w szczególności łódzkiej gospodarki. ŁSSE wydała dotychczas firmom z branży AGD blisko 70 zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie, a firmy zainwestowały ponad 2,5 miliarda zł, dzięki czemu powstało ponad 6 tys. miejsc pracy. Na kongresie AGD pojawiają się reprezentanci najważniejszych graczy na rynku, takich jak BSH, Whirlpool, Miele, Amica czy Electrolux. Branżowi giganci w Polsce posiadają blisko 35 fabryk. Zatrudniają bezpośrednio prawie 31 tysięcy pracowników, a pośrednio ponad 100 tysięcy.