Koniec nadmiaru pieniądza, koniec podwyżek stóp. Koniec inflacji?

Możliwe, że ekscesy pieniężne i cenowe związane z pandemią i ratowaniem świata przez banki centralne zbliżają się do końca. Ale to wymaga przyjęcia założenia, że ludzie wciąż ufają pieniądzu i chcą go mieć tyle, co kiedyś.

Największe banki zbliżają się powoli do zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. A jednocześnie ilość pieniądza – dolarów, euro, czy nawet złotych – w systemie gospodarczym (w relacji do dochodów) wraca do trendu sprzed pandemii. Teraz kluczowe pytanie jest takie, czy normalizacja ilości pieniądza pozwoli na spadek inflacji i spadek stóp procentowych? To znaczy, czy pieniądz rzeczywiście stanowi klucz do zrozumienia cen. Oby, choć nie jest to wcale pewne. Postaram się wyjaśnić, jakie są zależności.

Najpierw dane. W czwartek Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 0,25 pkt proc. (referencyjną do 4,25 proc., depozytową – od której zależy EURIBOR – do 3,75 proc.). Jednocześnie komunikat banku jest nieco łagodniejszy niż przed miesiącem i sugeruje, że kolejne podwyżki nie są pewne lub wręcz mogą nie nastąpić. W środę podobnej podwyżki stóp dokonał amerykański Fed (korytarz dla stopy referencyjnej został ustalony na 5,25-5,50 proc.). Amerykańskie władze pieniężne nie chcą wprawdzie obiecać zatrzymania cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, ale powszechne jest oczekiwanie, że się on zakończył lub jest bliski końca. Nasz bank centralny zaś już dawno zapowiedział, że cykl podwyżek stóp się zakończył.

Spójrzmy jednocześnie, co się dzieje z ilością pieniędzy w gospodarce, bo tam się dzieją ciekawe rzeczy. W USA, strefie euro i Polsce relacja podaży pieniądza do PKB jest już taka jak przed pandemią. W USA i strefie euro wynika to ze spadku nominalnej podaży pieniądza i dość wysokiego nominalnego wzrostu PKB, w Polsce zaś głównie z bardzo silnego nominalnego wzrostu PKB.

Mówiąc inaczej, wartość najbardziej płynnych aktywów finansowych, używanych jako środek płatniczy, w relacji do wartości transakcji w gospodarce jest taka jak przed pandemią. Minął okres, kiedy tego pieniądza było relatywnie bardzo dużo, ponieważ rządy i banki centralne nie chciały dopuścić do załamania produkcji i zatrudnienia w warunkach dużych wstrząsów związanych z COVID-19. A skoro minął okres nadmiaru pieniądza, to może minie też wysoka inflacja.

Normalizacja ilości pieniądza w relacji do PKB może wpłynąć na spadek inflacji, jeżeli przyjmiemy dwa założenia. Pierwsze jest takie, że ilość pieniądza wpływa bezpośrednio na ceny. Drugie zaś jest takie, że zapotrzebowanie na pieniądz wśród firm i gospodarstw nie obniżyło się znacząco. Spójrzmy, czy te założenia są słuszne.

Przekonanie o wpływie ilości pieniądza na ceny to element klasycznego myślenia ekonomicznego. Problem polega tylko na tym, że w nowoczesnym systemie finansowym trudno jest dokładnie zdefiniować, czym jest pieniądz, a jeszcze trudniej kontrolować jego ilość. Co więcej, między zmianą ilości pieniądza a reakcją inflacji zachodzi jeszcze wiele etapów pośrednich, na przykład takich jak zmiany oszczędności, inwestycji itd. Dlatego banki centralne raczej nie zwracają uwagi na dynamikę podaży pieniądza. Kontrolują bezpośrednio stopy procentowe, czyli koszt pieniądza, a przez to ilość wydatków ludności. Natomiast na pewno bezprecedensowy wzrost ilości pieniądza w czasie pandemii zwrócił ponownie uwagę ekonomistów na ten element i przywrócił w jakiejś mierze przekonanie o tym, że nadmiar pieniądza mógł być jedną z przyczyn wysokiej inflacji. Więc ten element zasługuje na obserwację.

Natomiast spadek relacji pieniądza do dochodu będzie antyinflacyjny tylko wtedy, gdy nie dojdzie do obniżenia zapotrzebowania na pieniądz. Gdyby się okazało, że ludzie nie chcą pieniądza, bo mu nie ufają, to nawet spadek jego ilości nie wyeliminuje inflacji. Pieniądza będzie mniej, ale wciąż za dużo w relacji do potrzeb. To jest powód, dla którego banki centralne tak mocno koncentrują się na oczekiwaniach inflacyjnych. Jeżeli one są wysokie, to kontrakcja monetarna niewiele da. A jeżeli będą pod kontrolą, to wkrótce – w obecnych warunkach – inflacja zacznie zanikać. Więc kluczowe pytanie jest takie, czy ludzie rzeczywiście wierzą w trwały spadek inflacji. Temu też służą podwyżki stóp: kontroli oczekiwań i zaufania.