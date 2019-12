Koniec roku to dobry czas na inwestycję w fotowoltaikę

Wielu właścicieli firm pod koniec roku poszukuje inwestycji, których zakup można ująć w kosztach działalności i tym samym zapłacić niższy podatek. Jednak czy jest sens, niemalże na siłę, płacić za kolejne komputery, maszyny i inne urządzenia, które tak naprawdę nie są nam potrzebne? Czy nie lepiej pomyśleć o rozwiązaniu, które zagwarantuje oszczędność pieniędzy przez kolejne lata, a dodatkowo pozytywnie wpłynie na środowisko oraz wizerunek firmy?

Takim właśnie rozwiązaniem jest montaż paneli fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną w darmową energię elektryczną. Zamontowane na dachu budynku lub na gruncie z łatwością mogą zasilić szereg urządzeń, komputerów czy maszyn. Wyprodukowaną przez siebie energię przedsiębiorca zużywa na potrzeby własne, a jej nadwyżkę może odsprzedać do sieci energetycznej w ustalonej cenie lub jako prosument energii odnawialnej, w oparciu o korzystny system rozliczeń - wprowadzić do sieci i odebrać nocą bądź w bardzo pochmurny dzień.

Prognozowane wysokie podwyżki cen energii elektrycznej dla firm w 2020 r., a jednocześnie coraz niższe ceny instalacji samych paneli oraz wysoki zwrot z inwestycji w montaż paneli fotowoltaicznych powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na takie rozwiązanie. Mogą wówczas zaoszczędzić pieniądze nie tylko dzięki niższemu podatkowi, ale i znacznie mniejszym opłatom za prąd – przekonuje Mariusz Lach, ekspert ds. rozwoju biznesu firmy CONCEPT ENERGY, która od kilku lat dostarcza kompleksowe usługi z zakresu doboru, projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych dla firm.

Warto również dodać, że panele fotowoltaiczne to rozwiązanie nie tylko ekologiczne, ale również w pełni bezpieczne. Istotną rolę pełnią materiały, z których wykonana jest instalacja. Ich wysoka jakość powoduje, że cały system działa sprawnie i bezpiecznie. Korzystanie z fotowoltaiki to przede wszystkim oszczędność pieniędzy, jednak nie warto jej szukać przy samym wyborze oferty, gdyż produkty wykonane z niskiej jakości materiałów mogą zagrażać bezpieczeństwu całej instalacji. Dlatego warto ostrożnie podchodzić do bardzo niskich cen, promocji i okazji, bo inwestycja w tak wyjątkowo tani system może być znacznie kosztowniejsza niż wskazuje na to oferta.

Oszczędność pod koniec roku

Zakup paneli fotowoltaicznych pod koniec roku to także szereg korzyści ekonomicznych, które przedsiębiorca uzyskuje wybierając odpowiedni sposób finansowania. Warto wspomnieć o leasingu fotowoltaiki, który nie wymaga wysokich nakładów na start. W przypadku leasingu operacyjnego cała opłata wstępna oraz miesięczne raty leasingowe w pełnej wysokości ujmowane są przez przedsiębiorców w kosztach firmy. Również podatek VAT właściciele firm często rozkładają sobie na raty. Co ważne, takie rozwiązanie nie jest możliwe, gdy instalacja fotowoltaiczna kupowana jest z własnych pieniędzy lub z wykorzystaniem kredytu bankowego. Obok leasingu operacyjnego istnieje także leasing finansowy, w ramach którego kosztem uzyskania przychodu jest odpis amortyzacyjny oraz część odsetkowa z rat leasingowych. Warto pamiętać, że z leasingiem instalacja fotowoltaiczna zarabia sama na siebie, gdyż miesięczne oszczędności z tytułu produkcji zielonej energii pokryją prawie w całości raty leasingu. Jednak jeśli przedsiębiorca woli skorzystać z jednorazowej amortyzacji, to rozwiązanie także wpłynie na zmniejszenie podstawy opodatkowania w danym roku.

Dzięki współpracy CONCEPT ENERGY z największymi instytucjami finansowymi w Polsce, przedsiębiorcy mogą sfinansować zakup instalacji fotowoltaicznej przy pomocy leasingu lub pożyczki z Idea Getin Leasing, leasingu Millennium Leasing oraz pożyczki leasingowej Santander Leasing. Przedsiębiorcy, ale i prywatni właściciele domów mogą natomiast skorzystać z niskooprocentowanych kredytów ratalnych BNP Paribas lub Eko-rat Alior Banku. Dla rolników, razem z Idea Getin Leasing, CONCEPT ENERGY przygotowało specjalną propozycję pożyczki leasingowej z elastycznym indywidualnym harmonogramem spłat.

– Wprowadzenie do oferty finansowania instalacji fotowoltaicznych jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, w tym także rolników, dla których ceny energii stanowią istotny element kosztów działalności – wskazuje Piotr Warmuła, dyrektor Departamentu Technologii Idea Getin Leasing – Ważnym wyróżnikiem naszej oferty jest wydłużony okres finansowania - nawet do 84 miesięcy. Umożliwia to obniżenie rat, lepiej dopasowując wysokość obciążeń do oszczędności z tytułu tańszego pozyskania energii. Tym samym, oszczędności na rachunkach za prąd w większym stopniu finansują comiesięczne zobowiązania – dodaje Piotr Warmuła.

- Finansowanie instalacji fotowoltaicznych w procedurze uproszczonej nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów finansowych. Dzięki temu unikamy zbędnej biurokracji, której nie lubimy, podobnie jak nasi klienci. Zależy nam na rzetelnym, ale również sprawnym działaniu, dlatego ułatwiamy pozyskanie szybkich decyzji kredytowych i oferujemy maksymalnie długi okres finansowania – mówi Mariusz Lach z CONCEPT ENERGY.

Mniejsze rachunki przez cały rok

Właściwie dobrana i zaprojektowana instalacja pozwala wyprodukować darmową zieloną energię, którą firma może zużywać na bieżąco, jednocześnie oszczędzając na rachunkach za prąd. Dlatego też montaż paneli fotowoltaicznych jest równoznaczny z uniezależnieniem się od zmian cen prądu, które do tej pory na przestrzeni lat regularnie rosły. Dodatkowo prognozy ekspertów wskazują, że ceny energii elektrycznej dla firm również w 2020 roku mogą zwiększyć się nawet o 40%. Jednak kosztem, który znacząco obniżył się w ubiegłych latach jest cena instalacji fotowoltaicznej. Sam koszt instalacji zwraca się już w ciągu kilku lat, a panele sprawnie działają przez ponad dwadzieścia pięć lat. Co istotne, dokładne wyliczenie zwrotu z inwestycji zależy od samego kosztu montażu, sposobu wykorzystania energii, mocy instalacji, warunków atmosferycznych czy cen energii, jakie aktualnie płaci przedsiębiorca. Po kilku latach, gdy inwestycja w instalację zwróci się, przedsiębiorca może liczyć na dodatkowe zyski wynikające z niższych opłat za bieżące zużycie prądu. Samo posiadanie paneli fotowoltaicznych nie generuje też kolejnych wydatków, bo nie wymaga zatrudnienia dodatkowej obsługi – instalacja fotowoltaiczna jest całkowicie bezobsługowa. Natomiast obecność paneli może znacząco podnieść wartość nieruchomości.

Świadomy przedsiębiorca

Warto również wspomnieć o wizerunku firmy, który w znaczący sposób może zyskać, dzięki korzystaniu ze świadomych, korzystnych dla planety rozwiązań. Instalując panele fotowoltaiczne, np. na dachu budynku lub na gruncie, przedsiębiorstwo nie przyczynia się do wyczerpywania naturalnych złóż, a korzysta z odnawialnych źródeł energii takich jak promienie słoneczne. Wytworzona w ten sposób energia jest w pełni ekologiczna. Tym samym przedsiębiorca może dbać o środowisko i jednocześnie wspierać wizerunek firmy oraz oszczędzać pieniądze na kolejne inwestycje.

