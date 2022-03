Koniunktura w reklamie sugeruje recesję w gospodarce

Wskaźnik koniunktury dla rynku reklamowego zanurkował. Zwykle oznacza to ostre hamowanie gospodarki. Czy tak będzie tym razem? Nie wszystkie wskaźniki wyprzedzające są recesyjne.

Szukając różnych niestandardowych wskaźników, które mogą na bieżąco informować o tym, co się dzieje w gospodarce, czasami korzystam z indeksu koniunktury rynku reklamowego. Wydatki na reklamę mają charakter rozwojowy i mogą być papierkiem lakmusowym tego, czy firmy są gotowe ponosić nakłady na rozwój. A indeks koniunktury w branży reklamy i badań rynkowych, publikowany co miesiąc przez GUS, jest mocno skorelowany z PKB. Ostatni jego odczyt wskazuje na wyraźne hamowanie koniunktury w Polsce. Jest to w miarę spójne z innymi miękkimi wskaźnikami w marcu, choć ogólny obraz nie jest jeszcze jednoznacznie recesyjny. Optymiści wciąż mają kilka przyczółków.