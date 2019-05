Innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia działalność firmy

Biznes XXI wieku wiąże się z dostarczaniem przedsiębiorcom rozwiązań i urządzeń ułatwiających prowadzenie firmy, tak aby z kolei ich klienci mogli łatwiej korzystać z oferowanych przez nich usług. Do takich rozwiązań należy niewątpliwie konto z kasoterminalem.

Przedsiębiorcom – szczególnie tym działającym w handlu i usługach – trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie bez terminala płatniczego. Możemy go dostać od banku, jednak zanim zdecydujemy się na ofertę konta z terminalem, warto przyjrzeć się innym udogodnieniom – bo tych może być więcej.

Gotówka jest passé

Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę fakt, że coraz więcej klientów pozbywa się z portfeli gotówki i woli korzystać przy transakcjach z plastiku. To pierwszy powód, dla którego terminal jest w prowadzeniu działalności gospodarczej niezbędny. Brak opcji płatności kartą może bowiem stać się przyczyną utraty konkurencyjności, a w konsekwencji – spadku dochodów. Poza tym wprowadzeniu terminali w przedsiębiorstwie sprzyja program wsparcia obrotu bezgotówkowego Polska Bezgotówkowa, dzięki któremu firmy mogą zaopatrzyć się w niezbędne terminale płatnicze i przez 12 miesięcy nie płacić nic za ich dzierżawę.. W ofercie Idea Banku np. znajduje się Konto z Kasoterminalem #ideapay, łączącym funkcje kasy fiskalnej i terminala płatniczego, dostosowanym do potrzeb firmy. Otwierając je, otrzymujemy kasoterminal #ideapay taniej o wartość terminala płatniczego. Dodatkowo płatności kartami do 100 tys. zł będą akceptowane za darmo aż przez rok.

O tym, że takie rozwiązanie jest korzystne dla każdego sklepu lub punktu usługowego, nie trzeba nikogo przekonywać. Kasoterminal zastępuje urządzenie fiskalne wymagane przy ewidencjonowaniu sprzedaży oraz terminal płatniczy umożliwiający akceptowanie płatności bezgotówkowych.

Nie tylko obsługuje sprzedaż w sklepie, ale też przesyła wszelkie dane, paragony i statystyki sprzedaży na smartfon czy komputer. Przedsiębiorca ma w ten sposób kontrolę nad biznesem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.

Dla kogo kasoterminal?

Oferta banku spodoba się każdemu, kto działa w handlu bądź usługach i musi rejestrować transakcje na urządzeniu fiskalnym. Niewątpliwym plusem jest fakt, że klienci mogą korzystać z płatności bezgotówkowych, a przedsiębiorca nie musi dzierżawić drogiego terminala płatniczego. Kasoterminal umożliwia druk paragonów i faktur w zupełnie nowym wymiarze. Sprzedaż rejestrowana jest na ekranie dotykowym i klawiaturze terminala dzięki czemu przed wydrukiem można skontrolować to, co zostało wprowadzone na paragon.

– Urządzenie spełnia wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu ministra finansów. Potwierdza to homologacja nr PT 2/2017 wydana przez Główny Urząd Miar – zapewnia Bartosz Witorzeńć, dyrektor Departamentu Klienta Grupy i CRM Idea Banku. – Wybierając konto z Kasoterminalem #ideapay, klient otrzymuje urządzenie na własność, dzięki czemu oszczędza nawet do 3 tys. zł na dzierżawie terminala w ciągu 5 lat eksploatacji.

Bartosz Witorzeńć dodaje, że dodatkowo – jeśli klient kwalifikuje się do programu Polska Bezgotówkowa – za płatności kartami przez pierwszy rok nie zapłaci ani złotówki. Po okresie objętym programem bank zaoferuje mu stałe koszty transakcji kartami VISA wynoszące 0,57 proc., a kartami Master Card – 0,77 proc. Wszystko bez limitów i dopłat groszowych do transakcji, niezależnie od branży.

Swoboda prowadzenia biznesu

Kasoterminal ułatwia działalność firmy, ale daje też sporo swobody jej właścicielowi. Dzięki zaawansowanej platformie do zarządzania sprzedażą przedsiębiorca nie musi bowiem przebywać w sklepie, by wiedzieć, co się w nim dzieje. Wystarczy, że zaloguje się za pomocą smartfona lub komputera w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. Co więcej, może też zdalnie kontrolować wyniki i stany magazynowe. Co się za tym kryje? Sprawdzanie nie tylko obrotów online, ale także liczby paragonów i trendów w sprzedaży. Przedsiębiorca może kontrolować pracę kasjerów i porównywać ich wyniki, sprawdzać, które towary są bestsellerami, czy dbać o zakup towaru na czas, weryfikując w czasie rzeczywistym, kiedy skończą się poszczególne towary w magazynie. Może też zmieniać ceny online, dodawać towary i politykę rabatową bez wychodzenia z domu.

– Dajemy naszym klientom możliwość wyboru abonamentu w zależności od ich potrzeb. Mogą oni wybierać pomiędzy dwoma taryfami: iPOS Standard i iPOS Premium. Pakiet można zmienić w dowolnym momencie – zapewnia Witorzeńć.

