Kontrakty nie pokazują poprawy nastrojów na Wall Street

Spadek kontraktów na indeksy amerykańskich rynków akcji sugeruje, że pomimo trzech dni przeceny strach wśród inwestorów wciąż wygrywa z chciwością.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem ostatniej sesji tygodnia kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones tracił 0,3 proc., na S&P500 spadał o 0,3 proc., a na Nasdaq 100 zniżkował o 0,55 proc.

Sprzedających wciąż jest więcej niż kupujących pomimo tego, że blue chipy ze Średniej Przemysłowej Dow Jones są w tym tygodniu najmocniej przecenione od marca, a w przypadku S&P500 i Nasdaq Composite przecena trwa już trzeci tydzień z rzędu, co nie zdarzyło się od przełomu 2022 i 2023 roku. Dla S&P500 sierpień to jak dotąd najgorszy miesiąc w tym roku.

Pesymizm rynku to wynik przekonania o dalszym wzroście stóp procentowych w USA, co znalazło odzwierciedlenie w dojściu rentowności obligacji 10-letnich USA najwyżej od października. Rosną również obawy pogłębienie się kryzysu w Chinach. W piątek istotny dla przebiegu sesji, szczególnie w kontekście ostatniej zmienności, może być OpEx, czyli termin wygaśnięcia opcji na akcje i indeksy. Analitycy wskazują, że zwykle zapowiadało to poprawę na rynku, przynajmniej w następnym tygodniu, ale tym razem może być inaczej w związku ze zbliżaniem się konferencji w Jackson Hole.

Wśród opublikowanych przed sesją raportów kwartalnych pozytywną reakcję inwestorów wywołał Applied Materials. Akcje największego amerykańskiego wytwórcy urządzeń stosowanych w produkcji chipów drożeją w handlu przedsesyjnym o 2 proc.