Kontrakty pokazują ostrożność inwestorów przed sesją w USA

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji na giełdach w USA kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones rósł o symboliczne 0,01 proc. Kontrakt na S&P500 zyskiwał 0,1 proc., a wartość kontraktu na Nasdaq 100 szła w górę o 0,3 proc.

W środę dane o inflacji cen detalicznych wywołały mieszane uczucia. Choć CPI spadł do 5 proc. w marcu z 6 proc. w lutym, to inflacja bazowa wzrosła do 5,6 proc. z 5,5 proc. O wyniku sesji przesądziła reakcja na „minutes” z ostatniego posiedzenia FOMC, w którym znalazła się prognoza umiarkowanej recesji w USA jeszcze w tym roku.

fot. Bloomberg

W czwartek podane zostaną dane o dynamice cen produkcji sprzedanej. Spodziewany jest brak zmiany w ujęciu miesięcznym po spadku o 0,1 proc. w lutym. Bazowy PPI ma wzrosnąć do 0,3 proc. z 0,2 proc. w lutym. W ujęciu rocznym wzrost cen produkcji sprzedanej ma spaść do 3,0 proc. z 4,6 proc. w lutym, a bazowy PPI ma zmniejszyć się do 3,4 proc. z 4,4 proc. w lutym. Inwestorów czeka także publikacja kolejnego raportu o tzw. nowych bezrobotnych. Spodziewany jest wzrost do 235 tys.

Rentowność obligacji USA zmienia się niewiele przed czwartkową sesją. W przypadku obligacji 2-letnich rośnie o mniej niż 1 pkt. bazowy.

Na przebieg sesji może wpływać już oczekiwanie na rozpoczęcie w piątek sezonu wyników kwartalnych spółek. Analitycy oczekują, że będzie najgorszy od trzeciego kwartału 2020 roku. Zyski spółek z S&P500 mają spaść o średnio 5,2 proc.