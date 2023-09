Kontrakty rosną przed danymi z rynku pracy Tadeusz Stasiuk

Wycena kontraktów terminowych na indeksy amerykańskich giełd idzie w górę co sugeruje, że inwestorzy z nadzieją wyczekują na prezentację danych z rynku pracy. Mogą one mieć istotny wpływ na przebieg piątkowej sesji która otwiera nowy miesiąc na parkietach. Sierpień niestety indeksy zamknęły stratami, więc być może wrzesień, który jednak będzie stał pod znakiem decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych, przyniesie więcej powodów do radości inwestorom.

