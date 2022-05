Kontrakty sugerują dalszy ciąg spadków cen w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Nie widać oznak poprawy nastrojów po czwartkowej przecenie na giełdach w USA.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones spadał o 0,4 proc., na S&P500 tracił 0,6 proc., a na Nasdaq 100 zniżkował o 0,8 proc. Rentowność obligacji rośnie, w przypadku 10-letnich USA do 3,07 proc., najwyższego poziomu od 2018 roku. To skłania inwestorów do pozbywania się akcji spółek wzrostowych. W handlu międzysesyjnym tanieją papiery m.in. Peloton i Zoom, ale także technologicznych blue chipów Alphabet, Meta Platforms i Microsoftu. Wyraźnie rośnie tzw. indeks strachu, którego wartość zbliża się do ostatniego szczytu z 2 maja. Na nastroje inwestorów wpłynąć mogą dane z rynku pracy w kwietniu, które zostaną opublikowane na godzinę przed rozpoczęciem sesji. Oczekiwane jest dodanie przez gospodarkę 400 tys. miejsc pracy poza rolnictwem i spadek stopy bezrobocia do 3,5 proc.