Kontrakty sygnalizują ostrożny start na rynkach akcji w Europie

Kontrakt na niemiecki DAX rośnie o symboliczne 0,01 proc., na CAC40 spada o 0,2 proc., na FTSE 100 traci 0,3 proc., a na Euro Stoxx 50 rośnie o mniej niż 0,1 proc.

Ostrożność inwestorów to wynik utrzymującej się niepewności co do dalszych wydarzeń na Ukrainie. W czwartek Kreml popsuł nastroje zaprzeczając doniesieniem o postępie w rozmowach z Ukrainą. Siły rosyjskie z czwartku na piątek znów zaatakowały tereny na zachodzie Ukrainy. Ceny surowców rosną, nadal drożeje ropa, której kurs już wczoraj wrócił powyżej 100 USD.

Inwestorzy spodziewają się dużej zmienności w piątek na giełdach w USA w związku z tzw. triple witching, czyli wygasaniem opcji na akcje, opcji na indeksy i kontraktów na indeksy. Według Goldman Sachs, ich łączna wartość to 3,5 bln USD. Do tego dochodzą zmiany w składzie S&P500. Indeks po trzech wzrostowych sesjach z rzędu ma szansę zakończyć tydzień największym wzrostem od listopada 2020 roku.