Kontrakty sygnalizują powrót spadków na Wall Street

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na Dow Jones i S&P500 spadały o 0,8 proc., a na Nasdaq o 1,2 proc. Dodatkowo nastroje psuł powrót wzrostów cen na rynek surowców, szczególnie ropy. Obecnie jej oba gatunki drożeją o ponad 4 proc. Notowania złota także wróciły powyżej 2000 USD. Rośnie rentowność obligacji skarbowych USA, w przypadku 10-letnich zbliżając się do 2 proc., umacnia się dolar. ‘

Inwestorzy czekają na publikację danych makro przed czwartkową sesją. Największą uwagę przyciągają dane o inflacji w lutym, które mogą mieć wpływ na decyzję FOMC w sprawie stóp w przyszłym tygodniu. Oczekiwany jest wzrost do 7,8 proc. w skali roku, a w ujęciu bazowym do 6,4 proc. Inwestorzy dowiedzą się jeszcze przed sesją o liczbie tzw. nowych bezrobotnych, których ma być według prognoz ok. 216 tys.