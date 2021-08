Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji wyraźnie spadają, co sugeruje dalszy ciąg przeceny, przynajmniej na początku czwartkowej sesji.

Na ok. dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Dow Jones tracił 0,8 proc. wartości, na S&P500 spadał o 0,7 proc., a na Nasdaq 100 szedł w dół o 0,6 proc.

W środę indeksy rynków akcji spadły wyraźnie po tym jak zapiski z lipcowego posiedzenia FOMC zasugerowały rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji przez bank centralny jeszcze w tym roku. Poprawiło to notowania dolara, który w czwartek był najmocniejszy od dziewięciu miesięcy. Spadają rentowności obligacji skarbowych USA, co źle wróży notowaniom spółek finansowych. Tanieją surowce, co może oznaczać zwiększoną podaż spółek materiałowych.

fot. Bloomberg

Ważne dla nastrojów mogą okazać się dane o tzw. nowych bezrobotnych, które zostaną podane na godzinę przed rozpoczęciem sesji. Rynek oczekuje, że ich liczba spadnie do 365 tys. W opublikowanych w środę „minutes” zwracano uwagę, że to rynek pracy nadal nie osiągnął wystarczającego progresu w kierunku celu wskazanego przez Fed.