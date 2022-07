Kontrakty sygnalizują spadki na rynkach akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ostatnia sesja półrocza, w którym S&P500 zanotował najgorszy wynik od 1970 roku, a Nasdaq w historii, może okazać się jego smutnym podsumowaniem.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakt na Średnią Przemysłową Dow Jones spadał o 1,2 proc., na S&P500 tracił 1,4 proc., a na Nasdaq 100 zniżkował o 1,7 proc. Na rynkach rośnie przekonanie o zbliżającej się recesji spowodowane przez agresywne podwyżki stóp. Dodatkowo szefowie banków centralnych dają ostatnio do zrozumienia, że obniżenie inflacji jest dla nich priorytetem. Amerykański rynek obligacji oczekuje już obniżki stóp o 50 pkt. bazowych przez Fed w 2023 roku w reakcji na pogorszenie sytuacji gospodarczej. W czwartek na stan nastrojów wpłynąć może odczyt cen konsumpcji osobistej (PCE) w maju. Ulubiona miara inflacji Fed ma pokazać w ujęciu bazowym wzrost do 0,4 proc. w porównaniu z kwietniem. W ujęciu rocznym spodziewany jest spadek core PCE do 4,8 proc. z 4,9 w kwietniu.