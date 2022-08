Kontrakty sygnalizują stabilizację rynków akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Amerykańskie rynki akcji mogą mieć przerwę w serii wzrostów. Zwłaszcza, że inwestorzy znów czekają na sygnał z Fed.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem wtorkowej sesji na rynkach akcji w USA kontrakty na Średnią Przemysłową Dow Jones, S&P500 i Nasdaq 100 spadały o ok. 0,1 proc. Dzień wcześniej rynek wzrósł pomimo negatywnych doniesień z Chin i USA. Średnia Przemysłowa Dow Jones zamknęła się powyżej 200-dniowej średniej ruchomej po raz pierwszy od kwietnia, a odsetek spółek z S&P500, które notowane były na zamknięciu powyżej 50-dniowej średniej ruchomej przekraczał nadal 90 proc., co jest uważane za „byczy” sygnał, choć raczej w dłuższym terminie. Cztery tygodnie z rzędu wzrostu S&P500 mogło jednak zmęczyć popyt. Zwłaszcza, że inwestorzy czekają na środowe „minutes” z ostatniego posiedzenia FOMC, licząc na to, że znajdą tam wskazówki dotyczące kolejnych decyzji w sprawie stóp. Publikowane przed sesją wyniki kwartalne wielkich detalistów, choć w obu przypadkach lepsze niż oczekiwano, wywołały mieszane reakcje. Akcje Walmart drożeją w handlu przedsesyjnym o ponad 3 proc., a akcje Home Depot tanieją o prawie 1 proc.