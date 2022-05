Kontrakty sygnalizują wzrosty na rynkach akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Na amerykańskich rynkach akcji widać rosnący popyt na akcje przecenionych w ostatnich tygodniach spółek.

Przecena akcji spowodowała, że S&P500 znalazł się blisko „rynku niedźwiedzia”, a Nasdaq pogłębił go do prawie 30 proc. Dla amerykańskich inwestorów taka zniżka cen to okazja, której trudno się oprzeć. Zwłaszcza, że w czwartek szef Fed powtórzył deklarację, że bank centralny nie zamierza podwyższać stóp agresywniej niż oczekuje tego rynek. W handlu przedsesyjnym drożeją akcje technologicznych blue chipów, w tym przecenionego o ponad 20 proc. od ostatniego maksimum Apple. Nastrojów nie psuje dwucyfrowa przecena akcji Twittera po ogłoszeniu wstrzymania transakcji jego przejęcia przez Elona Muska. Wiadomość wywołała duży popyt na akcje Tesli.