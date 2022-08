Kontrakty sygnalizują wzrosty na Wall Street

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po dwóch spadkowych sesjach na rynkach akcji w USA trzecia zapowiada się wzrostowo.

Na około dwie godziny przed rozpoczęciem sesji kontrakty na Średnią Przemysłową Dow Jones, S&P500 i Nasdaq 100 rosną o ok. 0,5 proc. Poprzednie dwie sesje kończyły się spadkiem głównych indeksów. We wtorek nastroje psuły obawy wiązane z wizytą przewodniczącej Izby Reprezentantów, Nany Pelosi, na Tajwanie, której głośno sprzeciwiał się Pekin. Ponieważ nie doszło do żadnych dramatycznych wydarzeń, obawy inwestorów osłabły. Widać to także po słabnięciu rynku obligacji. Rentowności idą w górę także w związku z wtorkowymi wypowiedziami przedstawicieli Fed, dającymi do zrozumienia, że rynek zbyt szybko zaczął dyskontować łagodzenie „jastrzębiej” polityki monetarnej. Z drugiej jednak strony poprawić nastroje mogła ocena przedstawiona przez Jamesa Bullarda, szefa Fed w Chicago, według którego wciąż możliwe jest “względnie miękkie lądowanie” gospodarek USA i strefy euro dzięki wciąż dużej wiarygodności banków centralnych.