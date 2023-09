Kontrakty w lekkiej czerwieni

Choć początek dnia na rynku kontraktów terminowych na indeksy amerykańskich giełd sugerował utrzymanie wzrostowej tendencji, powoli nastroje ulegały schłodzeniu, w efekcie czego futures zeszły w czerwone rejony. Wskazywać to może, że środowa sesja na Wall Street może mieć nerwowy przebieg.

Około godziny 13.30 kontrakty na DJ IA zniżkowały o 0,02 proc. Futures na wskaźnik S&P500 traciły 0,12 proc., zaś na Nasdaq 100 spadały o 0,21 proc.

Wtorkowe notowania zakończyły się sporymi wzrostami. Indeksy zyskały trzecią sesję z rzędu. Inwestorzy podbijali wyceny akcji i wartości indeksów po danych makro, które sygnalizują, że największa gospodarka świata spowalnia, a recesja jest ciągle prawdopodobna. „Zachęcić” to może władze monetarne do złagodzenia nastawienia, by nie doprowadzić do zapaści gospodarki. A przedłużenie pauzy w zacieśnianiu lub nawet obniżka stóp to czynniki preferowane przez inwestorów, pozytywnie wpływające na giełdową koniunkturę.

Dzisiejsza sesja za Atlantykiem implikowana może być reakcją na kolejną porcję danych makroekonomicznych. Wśród najważniejszych wymienić należy zrewidowany odczyt o dynamice wzrostu PKB w II kw. Prognoza zakłada, że amerykańska gospodarka rozwijała się w okresie kwiecień-czerwiec w tempie 2,4 proc. wobec 2 proc. poprzednio. Istotny z punktu widzenia Fed będzie też towarzyszący PKB odczyt wskaźnika PCE core, jako jednej z preferowanych przez władze monetarne miar inflacji. W tym przypadku oczekuje się spadku do 3,8 proc. z 4,9 proc. poprzednio.

Innym ważnym raportem będzie badanie firmy ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem. Tutaj spodziewane jest, że w sierpniu stworzonych zostało 195 tys. miejsc pracy, co oznaczałoby, mocny spadek względem lipca kiedy to powstało 24 tys. etatów (dane przed ewentualną korektą).

Oprócz tego światło dzienne ujrzą też dane o saldzie obrotów towarowych oraz o indeksie podpisanych umów kupna domów.

W najbliższy piątek zostaną zaprezentowane oficjalne, rządowe dane z rynku pracy, które są bardzo wnikliwie analizowane przez władze monetarne w kontekście polityki stóp procentowych.

W górę poszły rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, odrabiając tylko część wtorkowych strat. W przypadku benchmarkowych 10-letnich papierów wzrosła o nieco ponad 1 punkt bazowych do 4,1374 proc. Dzień wcześniej zapikowała o 10 pb.