Kontrakty znów sygnalizują chęć do podbicia indeksów na Wall Street

Dzisiaj ponownie nastroje przed sesją są dosyć optymistyczne. Rośnie wycena wszystkich trzech kontraktów na indeksy Wall Street i Nasdaq. Trudno jednak również przewidzieć, czy na zamknięciu sesji humory będą równie dobre.

We wtorek opublikowane zostaną najnowsze dane z rynku nieruchomości. Tym razem chodzi o rozpoczęte budowy domów w czerwcu oraz wydane pozwolenia na budowę. W tym pierwszym przypadku spodziewany jest niewielki wzrost do 1852 tys. w ujęciu annualizowanym, zaś w drugim, lekki spadek do 1695 tys.

Pewien wpływ na decyzję podejmowane przez inwestorów może mieć zaplanowane na dzisiaj wystąpienie wicegubernator Fed, Lael Brainard. Określana jest ona jako jeden z najbardziej jastrzębich przedstawicieli amerykańskich władz monetarnych. Jeśli i ona „spuści nieco z tonu” wobec wcześniejszych wystąpień w których opowiadała się za szybkimi i agresywnymi działaniami FOMC, może dać to asumpt do podbijania wycen akcji.

Wydaje się, że maleją szanse na nawet 100-kt podwyżkę stóp na najbliższym posiedzeniu FOMC. Jak twierdza eksperci w grę wchodzić może co najwyżej 75 pkt aprecjacja.

Uwagę handlujących bez wątpienia przykuwać też będą spółki publikujące raporty kwartalne. Na dzisiaj przewidziane są sprawozdania m.in. Johnson&Johnson, Hasbro czy też Netflixa. Szczególnie ta ostatnia z wymienionych spółek będzie bacznie analizowana. Pamiętać bowiem trzeba, że jej raport za I kw. wstrząsnął rynkiem doprowadzając do poważnej wyprzedaży na parkiecie technologicznym.

W przedsesyjnym handlu mocno tanieją papiery IBM. Przecena momentami sięga 4 proc. To wynik negatywnej reakcji na obniżenie prognoz dla przepływów pieniężnych przez jednego z gigantów komputerowych i usług w chmurze.

Na około dwie godziny przed otwarciem handlu na rynku kasowym kontrakty na indeks DJ IA zwyżkowały o 0,60 proc. Futures na S&P500 rosły o 0,78 proc. zaś na Nasdaq 100 o 0,80 proc.